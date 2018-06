Oldenburg Hoher Besuch zur vierten Auflage: Mit Till Mette und Michael Holtschulte kommen gleich zwei bekannte deutsche Zeichner zum Illustratoren Festival in die Mohrmann-Halle („Kulturhalle“) am Pferdemarkt. Das „kleine aber sehr feine Festival“, wie es Stadtsprecher Stephan Onnen bei der Vorstellung des Programms nannte, beginnt am Freitag, 22. Juni, um 18 Uhr. Bis zum 1. Juli sind neben einer Ausstellung mit neun Illustratoren zahlreiche Workshops geplant. Initiator Norbert Egdorf, Mitglied der Illustratoren Organisation, im Deutschen Kulturrat und beim Deutschen Designtag, eröffnet das Festival, bevor Oberbürgermeister Jürgen Krogmann spricht. Claus Spitzer-Ewersmann, Agentur Mediavanti, geht der Frage nach „Was darf Karikatur?“

Im Gespräch mit den Ausstellern

„Illustrationen sind allgegenwärtig“, sagte Egdorf, der auch selbst ausstellt. „Man kommt gar nicht an ihnen vorbei.“ Das Festival soll helfen, den Blick auf die Kunst zu lenken. „Es sind eben nicht nur kleine Bildchen, die wir malen, das hat auch Gewicht.“

Die Ausstellung ist täglich von 14 bis 18 Uhr zu sehen, samstags von 10 bis 18 Uhr. Jeder Aussteller wird auch vor Ort sein. „Es wird also auch die Möglichkeit geben, ins Gespräch zu kommen“, sagte Egdorf.

Ein wortwörtlich naheliegender Partner unterstützt das Festival in diesem Jahr erstmals erheblich. „Wir freuen uns, dass wir endlich richtig dabei sind“, sagte Jana Legal, Sprecherin des Lappan-Verlags. „Viele Oldenburger wissen gar nicht, dass in ihrer Stadt der erfolgreichste Cartoon-Verlag Europas sitzt.“ Und das Verlagsgebäude ist nur wenige Meter vom Veranstaltungsort des Illustratoren-Festivals am Pferdemarkt entfernt.

Der Lappan-Verlag beschert dem Festival auch zwei prominente Gäste: Til Mette – auch dank seiner seit 1995 wöchentlich im Stern erscheinender Cartoons einer der bekanntesten Karikaturisten Deutschlands – und Michael Holtschulte. „Ein aufsteigender Stern“, sagt Legal. „Mit 39 Jahren gilt man in der Cartoon-Szene noch als jung.“

Holtschulte zeigt am Freitag, 29. Juni, in einem Workshop, wie ein Witzbild entsteht, anschließend gibt es eine Live Cartoonshow. Mette ist am folgenden Samstag in Oldenburg. Erst liest er aus seinem aktuellen Buch „Cartoons für die moralische Elite mit Bildung, Geld & gutem Geschmack“, anschließend nimmt er an einer Podiumsdiskussion teil. „Das ist sicherlich ein Highlight des Festivals“, sagte Egdorf, dern dabei mit Mette und Claus Spitzer-Ewersmann die Grenzen der Satire ausloten will.

Yoga für die einen, Comics für die anderen

Das Festival soll auch ein Schnittpunkt zwischen Wirtschaft und Künstlern werden. Und auch Comicfans sollen einen Einblick in die Oldenburger Szene bekommen. Jeder der Aussteller sorgt für mindestens einen Workshop: Insgesamt werden zehn angeboten. Viele richten sich an Kinder und Jugendliche, für alle wird um Anmeldung gebeten, da die Plätze begrenzt sind. Nur bei einem kann mitmachen, wer möchte: „Oldenburgs längste Illustration“. Wie die genau aussehen soll, daraus machten die Illustratorinnen Kim Kraska und Bina Wirth noch ein Geheimnis.

Hinzu kommen Präsentationen, eine Comic-Börse und sogar eine Yoga-Stunde, die auf einem illustrierten Kartenspiel basiert.

Ausschließlich an Erwachsene richtet sich die Sonderedition der OLs-Brauerei: Jeder Aussteller hat ein Etikett entworfen, das nun Bierflaschen ziert. Verkauft werden diese ausschließlich auf dem Festival. „Nach dem 1. Juli ist dann Schluss“, sagt Egdorf. „Aber man kann sich ja eindecken.“