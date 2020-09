Kunstaktion: Seitenweise Visionen von der Stadt der Zukunft

Oldenburg Ende September endet im Atelier der „Stadtutopisten“ in den Schlosshöfen (Eingang Häusing) ein Projekt, das nicht nur durch die Corona-Zeit einmalig ist. Die beiden diesjährigen Stipendiaten der Kunstschule, Sören Weigel (31) und Joschua Braun (27), haben sich ihre Gedanken über die Stadt von morgen und das Leben in ihr gemacht – und Passanten dabei einbezogen.

Zu Papier gebracht haben die beiden all das, was ihnen zum Thema Stadt der Zukunft einfiel. Entstanden sind so weit mehr als 100 Bilder. Nun zieren Gebäude, Roboterköpfe und organische Formen das Atelier. „Unabhängig vom Motiv war aber vor allem spannend, den Raum für Gespräche zu haben“, hebt Weigel einen weiteren Aspekt hervor.

„Wir haben dabei Erfahrungen aus dem ersten Projekt einfließen lassen“, berichtet Braun. Das erste Projekt war eigentlich eher eine Verlegenheitslösung, weil der Lockdown alle Planungen zunichte gemacht hatte. Also wurden die Oldenburger aufgefordert, selber Kunst zu schaffen, die die beiden Künstler zu Collagen verarbeiteten.

Nun entwickelten sie eine Drucktechnik, die es einerseits erlaubte, viele Bilder zu produzieren, zugleich aber Passanten mit wenig Zeit an der Aktion teilhaben zu lassen. Aus ausgeschnittenen und ausgestanzten Fußbodendämmplatten wurden die Druckplatten, die gedruckten Bilder wurden dann zum Teil noch mit Stift oder anderem Werkzeug bearbeitet.

Diesen und kommenden Mittwoch sind Sören Weigel und Joschua Braun noch vor Ort. Dort kann man mit ihnen ins Gespräch kommen und auf Wunsch auch zum Künstler werden.

Im Oktober übernimmt Lisa Mrozinski (Bremen). Als dritte Stipendiatin wird sie mit einem Projekt drei Monate vor Ort arbeiten, um zeitgenössischer Kunst einen leichten Zugang zu verschaffen.