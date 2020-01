Oldenburg Seit rund 23 Jahren bringt die die Band „Lack of Limits“ in unterschiedlichen Besetzungen tanz- und feierbaren Folkrock auf die Bühnen in der Region und darüber hinaus. Das in Oldenburg und Bremen beheimatete Quartett, das Einflüsse aus keltischem Folk, Rock, Ska, Weltmusik und mehr verarbeitet, spielt jetzt wieder ein Konzert vor heimischem Publikum.

Am Samstag, 18. Januar, werden „Lack of Limits“ ab 20 Uhr in der „Flänzburch“, Friedesnplatz 2 in Oldenburg, spielen. Die Band, die aktuell aus Marc Pritzel (Schlagzeug), Jörg Isermeyer (Kontrabass), Christian Jakober (Gitarre) und der mehrere Instrumente spielenden Eve Hase besteht, blickt auf mehrere Alben und mehr als 1000 Konzerte zurück. Auch mehrstimmiger Gesang gehört zu den Qualitäten der Band.

Von ihrer Spielfreude haben die Musiker in all den Jahren derweil nichts verloren. Zum Repertoire gehören neben eigenen Variationen traditioneller Folklieder auch eigene Stücke.

Karten für das Konzert in der Flänzburch gibt es ab 13 Euro im Vorverkauf bei ticket2go sowie für 16 Euro an der Abendkasse.