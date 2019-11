Oldenburg Mit einem kraftvollen „Macht hoch die Tür“ verbreitete der Posaunenchor der Landeskirche am Dienstagabend – hoch oben vom Balkon des Rathauses – erste festliche Adventsstimmung auf dem Lambertimarkt.

Kurz zuvor hatte der Oberbürgermeister mit „Weihnachtsengel“ Mila aus Hude den riesigen Tannenbaum am Rathaus erleuchtet und allen eine schöne Vorweihnachtszeit und besinnliche Weihnachten gewünscht. Jürgen Krogmann dankte den Schaustellern, aber auch den Ehrenamtlichen, die sich – etwa im Vorlesezelt – engagieren.

Weihnachtsmarkt-Leben erwacht

Wo vorher im Dunkeln an dem einen oder anderen Stand schon geflüstert und geknuspert wurde, erwachte jetzt das Weihnachtsmarkt-Leben – mit Glühwein und Feuerzangenbowle und dem Duft von Bienenwachskerzen, Spekulatius, Zimtsternen und Aachener Kräuterprinten.

• Neu ist nicht nur die „größte Weihnachtskerze der Welt“ auf dem Julius-Mosen-Platz, über die man natürlich streiten könne, deren Ausblick man aber auch genießen möge, so der OB. Neu ist auch eine weihnachtliche Video-Schau des Schaustellerverbands, die täglich für fünf Minuten um 17 und 19 Uhr ans Rathaus projiziert wird.

• Direkt danach wird jeden Advents-Samstag um 17.05 Uhr der Posaunenchor der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg vom Rathausbalkon für eine halbe Stunde weihnachtliche Musik erklingen lassen – inzwischen seit 60 Jahren.

• 120 geschmückte Stände und Hütten laden bis zum 22. Dezember zwischen Rathaus und Schloss ein.

• Geöffnet hat der Markt freitags und samstags von 11 bis 21.30 Uhr, sonntags bis donnerstags von 11 bis 20.30 Uhr, an den langen Einkaufs-Samstagen, 7. und 14. Dezember, von 11 bis 22 Uhr.

• In der Regel jeden Freitag, Samstag und Sonntag findet auf der Bühne neben der Schlosswache um 15 und 18 Uhr ein Familiensingen statt. Auch an den anderen Abenden erklingt hier ab 18 Uhr Musik. An drei Dienstagen (3., 10. und 17. Dezember) wird hier zudem um 17 Uhr zum Lamberti-Singen eingeladen.