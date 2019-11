Oldenburg Die Adventskerze auf dem Julius-Mosen-Platz polarisiert die Oldenburger: Die einen freuen sich über die vorweihnachtliche Attraktion, die anderen möchten lieber die geschmückte Tanne zurück haben. Folgt man den Einträgen auf Facebook im Internet, sind die Befürworter offensichtlich in der Überzahl.

„Mal was Neues. Man muss nicht alles schlecht reden. Ich finde es gut“, heißt es da. Oder: „Ist doch egal. Kostet ja niemanden was, niemand ist gezwungen reinzugehen und die Stadt bekommt sicherlich Standgebühr.“ Und: „Warum kann man nicht einfach mal offen für Neues sein?“ Andere fühlen sich an das Washington Monument erinnert.

„Zum Kramermarkt gerne, zu Weihnachten nein danke“, schreibt ein anderer Facebook-Nutzer. Ein weiterer Eintrag bezeichnet die Aktion demgegenüber als „Schwachsinn“. Wie auch immer, Schaustellerchef Michael Hempen freut sich, die Attraktion für die Vorweihnachtszeit nach Oldenburg geholt zu haben, wie er am Sonntag in einem Telefonat mit der NWZbetonte. Auf keinen Fall wollten die Schausteller einen zweiten oder dritten Weihnachtsmarkt in der Innenstadt aufbauen. Oldenburg stehe mit dem Turm in einer Reihe mit Wien, Luxemburg und Trier, wo er zuletzt aufgebaut war. Alles Städte mit viel Tourismus.

Hempen freut sich über die Unterstützung, die ihm Oberbürgermeister Jürgen Krogmann sowie einige Sponsoren gewährt haben. Den Gästen werde nun die tolle Möglichkeit geboten, Oldenburg und die Umgebung aus 72 Meter Höhe zu betrachten. Ob die Kerze auch im nächsten Jahr aufgebaut werde, stehe in den Sternen.

Öffnung und Preise: Gestartet wird einen Tag vor dem Beginn des Lambertimarkts, am Montag, 25. November, um 15 Uhr. Ab dann geht es täglich um 11 Uhr los, montags bis donnerstags sowie sonntags bis 20.30 Uhr, freitags und samstags bis 21.30 Uhr. Eine Fahrt kostet 8 Euro ab 11 Jahren, 5 Euro von 3 bis 10 Jahren. Mit Leffers-Kundenkarte, roter Giro-LzO- und NWZ-Card gibt es einen Euro Ermäßigung.

Der Öko-Wochenmarkt, der sonst mittwochs auf dem Julius-Mosen-Platz stattfindet, läuft vom 20. November bis 18. Dezember auf dem Waffenplatz.

