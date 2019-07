Oldenburg Mit einer Sonderausstellung zum Thema Migration, aber auch vielen weiteren neu entwickelten Formaten im Programm wird das Landesmuseum Natur und Mensch die kommenden Monate bestreiten. Wichtige gesellschaftliche Themen wie Umweltschutz und Diversität stehen im Vordergrund.

• Sielmann!

Das Thema Naturkunde bleibt durch die Sonderausstellung „Sielmann!“ prominent; sie ist noch bis zum 3. November zu sehen. Heinz Sielmann war Tierfilmer aus Leidenschaft, seine „Expeditionen ins Tierreich“ prägten das deutsche Fernsehen. Darin rückte er die Zerstörung von Lebensräumen und die Notwendigkeit ihres Schutzes in den Blickpunkt. Die Ausstellung stellt das Wirken Heinz Sielmanns und der Stiftung vor und widmet sich seltenen und wichtigen heimischen Tierarten wie Wisent und Wildkatze.

Objekte und Filme sind nicht immer auf den ersten Blick zu sehen – mithilfe der „Entdeckerlinsen“ wird scheinbar Unsichtbares sichtbar. Kinder erschließen sich die Ausstellung auf Augenhöhe und entschlüsseln ganz andere Geheimnisse als Erwachsene. Es zeigt sich: Naturbeobachtung heißt genau hinschauen!





• Bestimmungsübungen

• „Die Große Vielfalt der Wildbienen“ lautet eine Bestimmungsübung mit Michael Demanowski und Beate Bous, die an diesem Dienstag, 9. Juli, und am 13. August (jeweils 14 bis 15.30 Uhr) für Erwachsene und Familien mit Kindern ab 12 Jahren angeboten wird. Kosten: 3 Euro zzgl. Museumseintritt.

• Der Bestimmungsworkshop „Insektenvielfalt im Garten“ hilft dabei, häufige Gartenbesucher zu erkennen. Außerdem werden einige Insekten der NABU-Aktion „Zählen, was zählt“ im Rahmen des Insektensommers (2. bis 11. August) vorgestellt, damit die Tiere leichter entdeckt, bestimmt und eben gezählt werden können. Michael Demanowski bittet am Dienstag, 23. Juli (14 bis 15.30 Uhr), Erwachsene und Familien mit Kindern ab 12 Jahren zum Termin. (Kosten: 3 Euro € zzgl. Museumseintritt).





• Führung Spezial

Eine Führung hinter die Kulissen gibt es bei „Einblicke in die Präparationswerkstatt“ mit Präparatorin Sandra Fünfstück am Sonntag, 17. November (11.15 Uhr). Sie zeigt und erklärt unter anderem, wie ein Tierpräparat hergestellt wird. (Kosten: 3 €Euro zzgl. Museumseintritt).

• Aquarium

„Tier und Technik im Aquarium“ sowie „Futter für die Fische“ – Mathias Mecklenburg, Leiter des Aquariums, berichtet einmal im Monat (Donnerstag, 11. Juli, 15 Uhr) bei einer Führung, was sich hier so tut. Auch die Fütterung einiger Wasserbewohner kann verfolgt werden. (Kosten: Museumseintritt)

• Migration

Die Sonderausstellung „2 Millionen Jahre Migration“ wird am 23. November (bis 22. März 2020) eröffnet und verdeutlicht mit einem Blick „in unsere früheste menschliche Entwicklungsgeschichte, dass Mobilität und Migration keine modernen Phänomene sind, sondern selbstverständliche Bestandteile des Menschseins“, wie es heißt. Sie ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Neanderthal Museum, der Uni Köln, dem Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte Jena und der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Aus dem Begleitprogramm:

• Führung durch die Sonderausstellung: ▪ Sonntag, 24. November (15 Uhr) und 8. Dezember (11.15 Uhr), ▪ Kosten: 3 Euro zzgl. Museumseintritt.

• Vortrag zur Sonderausstellung mit Melanie Wunsch, Stiftung Neanderthal Museum, Leiterin Ausstellungsmanagement, am▪ Donnerstag, 28. November (19 Uhr). Sie stellt das Projekt vor und zeigt auf, dass die Ausstellung auch als politisches Statement für mehr Offenheit und Toleranz verstanden werden soll. Im Anschluss steht sie für eine Diskussion zur Verfügung. (Kosten: 2,50 Euro).

• Workshop „Mulitkulti in der Steinzeit – Ideen und Menschen wandern“ mit Maren Torhoff, am Samstag, 7. Dezember (11 bis 13 Uhr), für Kinder ab 7 Jahren. ▪ Was die Völker im wahrsten Sinne des Wortes bewegte, wie sie lebten und was sie mit sich brachten, soll hier erforscht werden. Getöpfert wird nach Originalen der Jungsteinzeit. (Kosten: 7,50 Euro).

