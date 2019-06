Oldenburg Hier ein Schlagzeug, dort eine Trommel, da eine Orgel – und überall und über allem ganz viele Stimmen: Die Peterstraße wird an diesem Samstag, wenn man das so sehen möchte, zu einer einzigartigen riesigen Klanginstallation.

Mehrere tausend Besucher werden zur „Langen Nacht der Musik“ erwartet, die um 19 Uhr beginnt. Allerdings musste das Programm leicht gekürzt werden, weil das Land den Zuschuss um 50 Prozent auf 15 000 Euro gekürzt hatte. Dennoch, Ute Bommersheim vom Blauschimmel Atelier und Kuratoriumsmitglied, freut sich, mit ihrem Team trotz der Kürzung ein ansprechendes Programm auf die Beine gestellt zu haben. Angesprochen fühlen können sich die Freunde moderner Musik. An 14 verschiedenen Orten von der Friedenskirche bis zur Garnisonkirche wollen die im Netzwerk Klangpol vereinigten Partner die Peterstraße ab 19 Uhr zum Klingen bringen.

Die Auftrittsorte im Überblick

Die „Lange Nacht der Musik“ wird seit 2013 jeweils im Juni als Großveranstaltung der bei Klangpol zusammengeschlossenen Netzwerkpartner ausgerichtet. An einem Abend präsentieren sich dabei die unterschiedlichen Partner mit ihren Ensembles und den dort aktiven Künstlerinnen und Künstlern in Kurz-Konzerten, Installationen und Performances. Bei freiem Eintritt präsentiert sich die Szene der Kunstmusik.

Nach zwei Veranstaltungen in Oldenburg 2013 und 2014 fand 2015 die Lange Nacht der Musik sowohl in Oldenburg als auch in Bremen statt. Dabei verwandelte sich die „Kulturmeile“ am Wall in der Hansestadt in eine Freiluftbühne, auf der zum Hören, Verweilen, Flanieren und Entdecken eingeladen wurde mit über 40 Konzerten unter anderem in der Kunsthalle, dem Goethe Theater, dem Wallsaal und der Kirche Unser Lieben Frauen. Nachdem die Lange Nacht der Musik ein Jahr Pause machte, fand sie 2017 und 2018 erneut in Oldenburg statt. Sie wird im Rahmen des bundesweit vom Deutschen Musikrat veranstalteten „Tages der Musik“ gefeiert.