Oldenburg Ein packender Hingucker ist gut, mehrere besondere Fotos und Bewegtbilder sind aber auch nicht schlecht: Im vergangenen Jahr liefen zahlreiche Multimedia-Geschichten über unseren NWZ-Online-Kanal.

Das sind groß angelegte Dokumentationen und Reportagen, die mit Videos, Audiospuren und vielen Bildern unterlegt sind. Ein Vorteil ist: Im Internet gibt es schlichtweg mehr Platz für ausgedehnte informelle Stücke und spannende Erzählweisen. Verpasst hatten Sie in Ihrer Nordwest Zeitung aber natürlich keines dieser Themen.

Gleich 14 dieser multimedialen Sonderformen mit Oldenburg-Bezug – speziell gestaltet mit dem Online-Werkzeug „Pageflow” (übersetzt: „Seitenfluss“) – haben wir hier noch einmal nach der Zahl ihrer Klicks und damit dem Interesse aufgelistet, das ihnen im Jahr 2017 zuteil wurde.

Darüber hinaus finden Sie auf dieser Seite viele weitere spannende Multimedia-Reportagen als Klick-Tipp angefügt. Viel Spaß!

1. Kreyenbronx

Für den unumstößlichen Platz 1 mit 145 673 Seitenaufrufen braucht’s eigentlich einen Trommelwirbel – denn der überrascht allemal: „Willkommen in der Bronx“ ist ein kleines, aber feines Portrait des Stadtteils Kreyenbrück, ein Reiseführer für Neuzugezogene wie Alteingesessene. Dass die Resonanz zur Pageflow doch recht unterschiedlich ausfiel, hing sicherlich auch mit dem provokanten Titel zusammen. Vor allem die jüngeren Einwohner der Stadt hatten Spaß daran, ist „Kreyenbronx“ hier doch vielerorts ein geflügelter Begriff, auch so etwas wie eine Hommage an einen etwas anderen, weltoffenen Stadtteil. Manch älterer Leser vermochte dem Titel nicht viel abgewinnen, hielt ihn für despektierlich. Tatsächlich leben der Autor und weitere Beteiligte an dieser Dokumentation eben in Kreyenbrück – und das nach eigenem Bekunden überaus gerne!

2. Jakobsweg

Mit 68 795 Seitenaufrufen hat sich die Oldenburger Kommissarin Katharina Türke auf den zweiten Platz gelaufen – ihren ganz persönlichen Jakobsweg für den guten Zweck verfolgten die NWZ-Leser anscheinend gespannt. Tägliche „Live-Berichte“ vom Lauf wechselten sich in dieser Multimedia-Reihe mit allgemeinen Informationen über Weg und (Spenden-)Ziel ab. Schlussendlich hatte die junge Frau mit ihrer Aktion auf dem Camino de Santiago damals immerhin 3850 Pfund gesammelt und der Walkabout Foundation für die Herstellung von 14 Rollstühlen für Benachteiligte in armen Ländern zukommen lassen. Mittlerweile lebt Katharina Türke mit ihrem Partner in Bad Bentheim, wird aber schon bald den nächsten Jakobsweg in Angriff nehmen. Diesmal möchte sie sich jedoch mehr Zeit als nur 14 Tagen nehmen...

3. Stadtfest

Mit 64 432 Seitenaufrufen zelebrierten Oldenburger und solche, die es zum Fest der Feste sein wollten, die Großveranstaltung im Herzen der Stadt. Zum 2017er Stadtfest hatten wir einen umfassenden bunten, multimedialen Führer durch die Partymeile erstellt, mit dem sich Hunderttausende Teilnehmer bestens auf alle Bühnen, Bars und Bands, aber auch Toiletten und Termine vorbereiten konnten… Das nächste Stadtfest mit rund 20 Bühnen und über 70 Bands startet im Übrigen am 30. August!

4. Kramermarkt

Etwas Historisches, jede Menge Zahlen und alle Attraktionen des Volksfestes: Auch wenn der Kramermarkt bereits seit über 400 Jahren existiert und eigentlich jeder Oldenburger dort schon mindestens einmal gewesen sein dürfte, hat er ganz offenbar nichts an seiner Anziehungskraft verloren. Das gilt fürs aktive Erleben wie auch für den passiven Part – also Vorfreude und Erinnerung. Mit 56 004 Aufrufen geht Platz 4 unserer lokalen Multimedia-Angebote an die Kramermarkt-Übersicht mit 50 Seiten voller Fotos, Videos und Statistiken. Am besten legen Sie sich schon mal etwas Kleingeld zur Seite – denn der nächste Kramermarkt startet in weniger als 230 Tagen...

5. Kultursommer

Ein durchweg dynamisches Format präsentierten wir pünktlich zum Kultursommer 2017 – im Vorfeld als bloße Ankündigungsseiten mit allen Terminen und Veranstaltungsorten aufgestellt, änderten wir die Planer nach jedem Programmtag in eine Ereignis-Rückschau mit aktuellen Videos, Fotos und Berichten vom jeweiligen Tage. Das kam bei den Online-Lesern an: 37 064 Seitenaufrufe wurden während des Kultursommers verzeichnet.

6. Einbruchschutz

Wie schütze ich mich gezielt vor Einbrechern? Welche natürlichen Barrieren gibt es, welche Tricks wenden böse Buben an und welche naiven Fehler macht wohl jeder Hausbesitzer? Dies alles haben wir in Zusammenarbeit mit der Polizei Oldenburg und anhand vieler praktischer Beispiele in diesem Multimedia-Ratgeber genau erläutert. 26 605 Seiten weit arbeiteten sich die Leser durch unsere Dokumentation – sie dürften dank der Lektüre nun wohl sehr viel ruhiger schlafen können.

7. Jahresrückblick: Oldenburg 2017

Ein ganzes Jahr in einem multimedialen Zeitraffer: Rückblicke können manchmal doch sehr nüchtern oder blass wirken. Nicht aber diese riesige Bilderschau des Jahres 2017. Die wichtigsten oder auch besondersten Ereignisse haben wir hier in vielen tollen Fotos und kurzen Erläuterungen zusammengefasst. Beachtliche 23 327 Seitenaufrufe verzeichneten wir damit in kürzester Zeit. Wer das Jahr noch einmal nacherleben und -lesen möchte: Zu allen Geschichten gibt es entsprechende Links auf die vollständige Berichterstattung.

8. JVA-Station D3

Es ist nur eine Station von vielen in der Justizvollzugsanstalt an der Cloppenburger Straße – die „D3“ hat es aber in sich: Bei ihr handelt es sich um eine psychiatrische Abteilung, die nun nach längerer Umbauphase und dank erheblicher Investitionen eröffnet werden konnte. Zwanzig Patienten sind hier untergebracht und werden von entsprechend geschultem Pflege- wie auch Wachpersonal betreut. Einen exklusiven Einblick hinter diese „schwedischen Gardinen“ von Kreyenbrück verschafften sich zahlreiche Leser der NWZ: 23 043 Seitenaufrufe verzeichneten unsere Server nach Veröffentlichung der Multimedia-Dokumentation.

9. Heiraten im Schlossgarten

Schöne Geschichten, die zu Herzen gehen und von Herzen kommen, müssen nicht immer viele Seiten haben. In unserer Hochzeitsserie „So schön heiratet der Nordwesten“ war die Einzelschau „Jawort im Oldenburger Kulturdenkmal“ eine der beliebtesten: 21 156 Seitenaufrufe wurden da für den Schlossgarten und die schönen Bilder der standesamtlichen Trauung verzeichnet. Alle weiteren Links der Serie finden sich im Anhang!

10. Baskets-Legende Rickey Paulding

Zehn Jahre Bundesliga-Basketball sorgen für Platz zehn in unserer Oldenburger Multimedia-Auflistung: Diese Multimedia-Schau ist eine Liebeserklärung an den Baskets-Ausnahmespieler Rickey Paulding – und gespickt mit Videos, persönlichen Fotos und Geschichten. 20 069 Seitenaufrufe belegen, dass „der ewige Oldenburger“ diese Dokumentation absolut verdient hat.

11. Polizeitaucher

Wasser, Waffen, Leichen und Licht: Via 16 514 Seitenzugriffen informierten sich NWZ-Leser über die Arbeit der Technischen Gruppe der Polizei – insbesondere über die oftmals nervenaufreibenden Einsätze und Trainings der hiesigen Polizeitaucher. Wir haben sie für eine Multimedia-Reportage monatelang zu verschiedenen Aufträgen und Übungseinheiten begleitet und hinter die Kulissen schauen dürfen. Das Ergebnis ist die Multimediareportage „Tiefe Wasser sind still“.

12. Bienensterben

Als das Thema Bienensterben im vergangenen Jahr immer massiver aufkam, haben wir nachgehakt – unter anderem bei einer Imkerin und einer Landschaftsökologin. In anschaulichen Videobeiträgen und spannenden Audio-Erläuterungen sowie dank zahlreicher Zusatzinfos und toller Fotos können sich Leser hier umfänglich über die tatsächlichen Ausmaße informieren lassen. 15 964 Seitenaufrufe haben wir bislang gezählt, verdient hat diese informative und stets aktuelle Seite aber weitaus mehr.

13. Steakschule

Mit einem Steak kann man nicht viel falsch machen? Oh doch, und wie! Unser Restaurantkritiker Gustol hat sich in einem Oldenburger Steak-Seminar einmal ausgiebig beraten lassen – und dann selbst zu Messer und Würze gegriffen. Hier gibt’s die besten To-Do-Tipps, dazu jede Menge Warenkunde und Infos rund ums leckere Stück Fleisch. Die Belohnung für den Aufwand waren bis heute 14 837 Seitenaufrufe.

14. Inga tanzt

Für – im Schnitt – 13 500 Seitenaufrufe sorgt unsere multimediale Serie „Inga tanzt“: Bis man den perfekten Tanzkurs für sich und seinen Partner findet, dauert es zuweilen schon recht lang. In diesen Einzeldokumentationen werden Tänze, Schulen und Personen mit reichlich Schwung in Hüften, Füßen und Köpfen vorgestellt. Videos und Fotos runden die intimen Geschichten optisch ab. Auch hier gilt: Alle Folgen im Anhang!

Tipp: Freiwilliges Soziales Jahr

Welche Möglichkeiten bietet eigentlich ein Freiwilliges Soziales Jahr? Das Deutsche Rote Kreuz (auch) in Oldenburg hält da einige Angebote für junge Menschen bereit – die in dieser Multimedia-Dokumentation ausführlich und sehr lebendig vorgestellt werden. Voraussetzungen, Leistungen und Lebenswege gibt’s in Bild, Video und Text.

Tipp: Theaterclub

Der Erwachsenenclub des Oldenburgischen Staatstheaters bereitet sich monatelang auf das große Finale vor – die Premiere am 14. April 2018. Eine Redakteurin begleitet für „Jantje macht Theater“ die Schauspiel-Proben und Vorbereitungen vom ersten Tage an multimedial, ist sogar selbst Teil des Clubs!

Tipp: World Press Photo Ausstellung

Zum dritten Mal wird ab Februar die viel beachtete World Press Photo Ausstellung im Oldenburger Schloss Station machen. Wir stellen hier die bewegendsten Fotos vor.

Tipp: Schockstarre

Mehrere schockierende Bluttaten mitten in der Oldenburger Innenstadt sorgten im Sommer 2017 für Wirbel – jetzt finden die zugehörigen Gerichtsverhandlungen statt. Wir haben die Ereignisse multimedial dokumentiert und begleiten die Prozesse.

Tipp: Hoodlove

Zwei Oldenburger Rapper wollen durchstarten: Oli und Schino haben Einblicke in ihre Arbeit und ihre „Hood“, das Kennedy-Viertel, gewährt. Ein kurzweiliges Portrait mit tollen Fotos, Videos und Musik.

Tipp: Kibum

Die Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse Kibum ist eine Institution – zur 43. Auflage der mehrtägigen und besucherstarken Veranstaltung hatten wir eine umfangreiche Dokumentation erstellt, die viele spannende und lustige Geschichten mit reichlich altem Bildmaterial zur Historie der Messe erzählt.