Oldenburg /Magdeburg Hunderte bunter Zelte reihen sich dicht an dicht. Junge Menschen strömen ausgelassen über den großen Platz auf dem Flughafen Magdeburg-Cochstedt in Sachsen-Anhalt. 20 000 Besucher werden erwartet. Sie sind hier für die Medimeisterschaften, eine große Party vor allem für Medizinstudenten, bei der ein Fußballturnier den Mittelpunkt bildet.

Alles begann im Jahr 2002 auf einem Unigelände, erzählt Johannes Stalter, Medizinstudent an der Universität Oldenburg. „Damals haben sich ein paar Studenten von verschiedenen Universitäten für ein Fußballturnier getroffen.“ Aber: „Schon damals war das Turnier Medizinstudenten vorbehalten.“ Im Laufe der Jahre sei das Turnier immer größer geworden – und das Rahmenprogramm auch.

„In den vergangenen Jahren hat das Turnier in Obermehler in Thüringen stattgefunden“, sagt der 24-jährige gebürtige Münchner. Neben dem Fußballturnier gibt mittlerweile Turniere im Volleyball oder Trinkspielen wie Flunkyball oder Bierpong. Zudem gibt es mehrere Bühnen mit Musik und Zeltplätze. Fanfahrzeuge fahren über das Gelände. „Es ist ein Festival mit dem Augenmerk auf den Fußball.“

47 Unis aus Deutschland und benachbarten Ländern mit vielen Deutschen Studierenden sind in diesem Jahr dabei. Bis heute gilt: Feiern darf jeder, Fußballspielen dürfen nur angehende Mediziner.

Einen besonderen Stellenwert haben die Mottos, Fanfahrzeuge, Fans, Bühnen und natürlich die Fanvideos der einzelnen Unis. Diese werden am Samstag mit Extra-Preisen ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr ging das Lied von Studenten aus Mainzer („Medicopter Mainz17“) viral, schaffte es sogar bis zum Ballermann. Bis heute wurde das Video mehr als zwei Millionen Mal aufgerufen.

Insgesamt rund 70 Medizinstudenten und einige Fans aus Oldenburg reisen in diesem Jahr nach Cochstedt. Ihr Motto: „DucktOLes“ – abgeleitet von „Ducktales“, der Comicserie aus Entenhausen. Die Fankleidung: orangene Kniestrümpfe, weiße Leggings, T-Shirts in Blau, Rot oder Grün – und farblich passende Mützen. Stalter: „Wir gehen als Tick, Trick und Track.“ Sportliche Ziele rücken dabei eher in den Hintergrund: „Es geht darum, Spaß zu haben.“

Vor drei Jahren gründete er gemeinsam mit Kommilitonin Tina Triebel eine AG, die sich um die Organisation kümmert. „Wir müssen Sponsoren finden, Videos drehen, Songs schreiben und die Busfahrt organisieren“, sagt Stalter. „Man kann sich so richtig kreativ austoben.“ Trotzdem steht vor dem Vergnügen einiges an Arbeit an: „Das Motto steht bereits im Oktober oder November. Ab Januar sind wir dann mit dem Song und Videodreh beschäftigt.“