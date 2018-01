Oldenburg Der dritte Oldenburger Opernball steht unmittelbar bevor – am Samstag, 13. Januar, wird im Oldenburgischen Staatstheater das Tanzbein geschwungen. Doch wie kleidet man sich denn richtig für einen solchen Anlass?

Für die Männer

„Bälle gehören zu den höchsten gesellschaftlichen Anlässen – da ist ein Smoking Pflicht“, sagt Holger Klar, Abteilungsleiter im Oldenburger Modehaus Bruns Männermode. Ein Frack müsse es bei einem solchen Anlass nicht unbedingt sein, meint er. Aber auch der alte Hochzeitsanzug sollte nur im äußersten Notfall für einen solchen Anlass aus dem Schrank geholt werden.

„Man kann den Smoking natürlich ganz klassisch tragen oder etwas aufpeppen“, erklärt Klar und nimmt einen schwarzen Smoking von der Stange. „Das wäre die klassische Variante“, sagt er.

Kennzeichnend für ein Smoking-Jackett sei das mit Seide oder einer glänzenden Alternative besetzte Revers. Dazu trägt man die passende Hose mit einem einfachen Galon – ein Streifen auf der Außenseite der Hosenbeine. Die Hose hat den gleichen Stoff wie die Jacke und der Galon ist aus demselben Material wie das Revers.

„Eine Smoking-Hose hat keine Gürtelschlaufen. Statt des Gürtels trägt der Mann einen Kummerbund“, erklärt Klar und ergänzt: „Die Farbe des Kummerbundes wählt man am besten passend zum Kleid der Partnerin.“ Auch Schleife, wie man die Fliege im Fachjargon nennt, sowie Einstecktuch werden in derselben Farbe getragen. Zum klassischen Ensemble gehört außerdem ein weißes Hemd „Man kann aber auch auf ein champagnerfarbenes Hemd ausweichen.“

Wer nicht unbedingt einen klassischen Smoking tragen möchte, kann bei Schnitt oder Farbe variieren. „Besonders jüngere Männer tragen den Smoking lieber eng geschnitten und auch was die Farbe betrifft, sind sie experimentierfreudiger“, berichtet Klar von seiner Verkaufserfahrung.

Außerdem würden jüngere Kunden eher mal auf den Kummerbund verzichten und stattdessen eine Weste tragen. „Das könnte man auch beim Opernball so tragen“, sagt Klar. Wer gerne richtig auffallen möchte, setzt sich mithilfe der Details in Szene. „Es kommt auf die Kleinigkeiten an. Auffälliges Einstecktuch und Schleife sind auf jeden Fall ein echter Hingucker. Wer sich was traut, trägt noch die farblich passenden Socken dazu“, erzählt der Modeexperte.

Auch bei den Manschettenknöpfen, die man zum Smoking wunderbar tragen kann, sei der Kreativität keine Grenzen gesetzt. „Erlaubt ist, was gefällt. Dem Geschmack sind keine Grenzen gesetzt“, meint Klar.

Was das Schuhwerk betrifft gehören zum Smoking schwarze Lackschuhe. „Auch glänzende Lederschuhe sind möglich“, sagt Klar.

Für die Frauen

In Sachen Schuhen sind Frauen deutlich flexibler. Sie haben zumindest bei der Farbe die volle Auswahl. „Nur Pumps müssen es sein. Auch Glitzer ist erlaubt – alles was zum Kleid passt, kann man tragen“, sagen Edith Mainusch und Rosa-Maria Raafat vom Modehaus Leffers in Oldenburg.

Moderatorin Emily vom Youtube-Channel „Sach an!“ hat sich schon einmal probeweise in Schale geworfen:

Zu einem Anlass wie dem Oldenburger Opernball empfehlen die Frauen ein bodenlanges Kleid. „Das sieht in der Regel immer edel und festlich aus. Aber auch ein kurzes, schickes Kleid könnte man tragen“, sagt Mainusch und zeigt ein goldenes, kurzes Paillettenkleid. Wichtig sei nur, dass das Kleid die Knie bedecke.

„Im Trend liegen im Moment auch Kleider, die vorne kurz und hinten lang sind. Auch die sehen in der Regel sehr edel aus und passen daher zu einem solchen Anlass“, meint Raafat. Auch Overalls könne man tragen. „Da ist nur entscheidend, dass sie schick und nicht zu sportlich geschnitten sind“, sagen die Verkäuferinnen.

Im Trend liege bei den Kleidern derzeit Glitzer und Spitze. „Wenn beim Kleidungsstück viel los ist, muss man beim Schmuck entsprechend aufpassen. Weniger ist mehr“, sagt Mainusch. Hat man dagegen ein schlichtes Kleid an, kann man mit dem Schmuck Highlights setzen. „Entweder man trägt eine auffällige Statement-Kette oder man wählt eine Clutch, die glitzert“, empfiehlt Raafat.

Hat sich Frau für ein ärmelloses Kleid entschieden, kann sie darüber wunderbar eine kurze Bolero-Jacke tragen. „Oder man wirft einen Schal über. Beim Tanzen wird es in der Regel ja sowieso warm“, sagt Raafat und lacht.

Und darauf kommt es beim Oldenburger Opernball ja sowieso in erster Linie an – aufs Tanzen.