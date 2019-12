Oldenburg /Moorburg Mitte November hat Dirk Oltmanns sein aktuelles Buch herausgegeben. Der 43-Jährige hat sich rund zwei Jahre mit der Recherche nach persönlichen Geschichten von Auswanderern aus dem Oldenburger Raum befasst. „Für dieses Gebiet gab es bislang eher nur wissenschaftliche Berichte“, erzählt der Controller, der sich auf Forscherebene begeben hat.

In seinem neuen Buch berichtet er unter anderem über zahlreiche Einzelschicksale von Auswanderern in den Jahren von 1830 bis 1930. Teilweise seien die Berichte zeitgenössisch übermittelt worden, teilweise auch aufgeschrieben. „Die Not machte die Auswanderung erforderlich“, sagt der Autor. Er selbst hatte einen Großonkel, der 1926 nach Chicago ausgewandert ist. „Er war Ingenieur, aber hier gab es keine Arbeit. In Amerika hat er später große Wärmekraftanlagen gebaut“, erzählt Dirk Oltmanns, der sich noch an den Besuch seines Großonkels 1982 erinnern kann.

Das Buch Das Buch „Auswanderung aus dem Oldenburger Land in die USA – Einzelschicksale mit Hintergründen, Briefen und Fotos“ ist Mitte November 2019 auf den Markt gekommen, umfasst 452 Seiten und behandelt 40 Auswandererschicksale aus dem gesamten Oldenburger Raum von 1830 bis 1930. Die erste Gesamtauflage hat 200 Exemplare. Das Buch ist für 20 Euro unter anderem in der Buchhandlung Lesezeichen (Peterstraße 17, Westerstede) sowie in der Buchhandlung Haase in Edewecht und bei Bültmann & Gerriets in Oldenburg erhältlich sowie über www.hollwege.com

Kernpunkt seines Buches mit 40 Fallbeispielen sei es, die persönlichen Erfahrungen und Lebensgeschichten von Auswanderern nachvollziehbar zu machen und zu belegen, wie schwer es war, Heimat und Familie zu verlassen. So sind viele persönliche Geschichten niedergeschrieben, die für sich wirken. Die Berichte, die Dirk Oltmanns zusammengetragen hat, sind emotional sehr vielfältig und schwanken von Freude: „Ich danke Gott, dass ich das Sklavenjoch zurückgelegt habe“ bis hin zur Verbitterung: „Ich möchte Amerika lieber nie gesehen haben. Süße Vorstellungen habe ich mir gemacht, jedoch das Gegenteil fand ich.“

Viele Auswanderer hätten den Schritt bedauert und ihr Leben lang Heimweh gehabt. Schon die Überfahrt sei damals beschwerlich gewesen mit Krankheiten an Bord, die vielen Menschen bereits unterwegs das Leben gekostet hätten.

Die Niederschriften berichten auch von Menschen, die in Amerika dank der Pionierarbeit ihrer Vorfahren eine Existenz aufgebaut haben. „In den ersten beiden Generationen wurde untereinander geheiratet, ab der dritten Generation hat es sich dann vermischt“, erzählt Dirk Oltmanns, der sich seit seiner Schulzeit mit Familien- und Regionalforschung beschäftigt.

„Den Anstoß gab 1990 eine Projektwoche zum Thema „Nicht nur Bäume haben Wurzeln – Erstellen einer Ahnentafel“. Verstärkt wurde sein Interesse, als er auf dem elterlichen Dachboden eine Eisenschatulle mit über 100-jährigen Dokumenten fand. Auch sein Vater Karl Bernhard Oltmanns ist seit je her an heimatkundlicher Geschichte interessiert und kann noch persönlich berichten.