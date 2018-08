Oldenburg Eine 80er-Jahre Party, karierte Hemden und ein Mikrofon – David „Der Holzfäller“ Sokowicz verdankt seinen Künstlernamen einer ausgefallenen Situation. Rückblickend lacht er darüber: „Das ist die Ironie bei dem Ganzen. Ein Streichholz rappt als Holzfäller.“ Nun schaffte es der gebürtige Oldenburger vom Spontanauftritt auf die große Bühne. Ab Montagabend ist Sokowicz bei der neu aufgelegten Castingshow des Bezahl-Senders Sky zu sehen. Der Weg dorthin ist alles andere als gewöhnlich.

Kein gerader Weg

Angefangen hat alles mit Mikrofon und Aufnahmegerät aus dem Elektrofachmarkt – und natürlich mit dem Traum, über die Grenzen von Oldenburg hinaus bekannt zu werden. Von den Anfängen des Rap in Deutschland inspiriert, begann der damals 14-Jährige, eigene Songs zu rappen. Dabei bemerkte er schnell: Der Song am Ende hat mit dem vorgefertigten Text nicht mehr viel zu tun.

David beginnt zu improvisieren. „Ich dachte immer, es wäre Faulheit“, sieht Sokowicz sich selbstkritisch. Dabei ist es viel mehr – die Entdeckung eines neuen Rap-Art. Als Impro-Rapper macht sich der 23-Jährige in den folgenden Jahren einen Namen.

David genießt jede Sekunde auf der Bühne. „Die Leute geben mir Wörter, und ich mache daraus einen Song“, beschreibt er sein Konzept. Die Resonanz ist großartig. David konzentriert sich nun voll auf die Musik. Aus Nachfragen für Konzerte werden Angebote. Ein Album erscheint. „Mein Traum ist es, mit den richtigen Leuten um mich herum, von der Musik leben zu können.“ Genau das wird inzwischen greifbar. „Irgendwann kommt dann aber die entscheidende Frage: Was will ich?“, beschreibt der junge Wortakrobat seinen Weg und seine Weichen.

Denn auf dem bisherigen Höhepunkt seiner jungen Karriere 2016 beschließt David, sich ein Stück zurückzuziehen. Der Grund für diese Entscheidung ist bemerkenswert: „Ich wollte die Spannung und den Reiz erhalten“, beschreibt „Der Holzfäller“ seinen Schritt rückblickend.

Tatenlos ist der Oldenburger seitdem keineswegs gewesen. Im Hintergrund plant er Projekte und nicht zuletzt: den Sprung auf die ganz große Bühne zur richtigen Zeit.

Die Teilnahme an der Castingshow X-Factor kam dabei eher zufällig – durch den Hinweis einer Freundin. „Ich bin sehr kritisch an die Sache herangegangen. Casting-Shows haben in der Öffentlichkeit nicht den glaubwürdigsten Ruf“, weiß der 23-Jährige.

„Beste Entscheidung“

Trotz des Zweifels fährt er zu den Vor-Castings nach Köln. Ohne Erwartungen und Ziele tut Sokowicz, was er immer tut: Die Bühne genießen und rappen. Die Resonanz überrascht ihn selbst: Die Jury gibt ihm eine Chance. Sie bemerkt die Leidenschaft in der Musik des Oldenburgers. Über die Produktion und die Zeit bei X-Factor verrät der Oldenburger hingegen nicht viel. Der Grund: Ab diesem Montag, 27. August (20.15 Uhr/Sky), beginnt die knapp sechswöchige Ausstrahlung.

„Rückblickend war es die beste Entscheidung. Ein spannendes Erlebnis und eine gute Erfahrung“, blickt Sokowicz auf seine Zeit als Kandidat zurück. „Zudem war es wahrscheinlich die beste Chance meine Reichweite zu erweitern und so neue Menschen kennenzulernen.“

Für den Oldenburger ist das aber längst nicht das Wichtigste: „Die Erlebnisse und die Zeit waren für mich sehr wertvoll.“ Außerdem bekam der junge Künstler erstmals einen Einblick in die Welt des Fernsehens. „Ich wollte wissen, wie menschlich die Leute dort sind, und ich habe gesehen, wie spontan TV sein kann“, beschreibt Sokowicz seine Erfahrungen.

Vorwürfe gegen diese Art der Unterhaltung sind darüber hinaus nichts Neues. Sind Casting-Shows überhaupt authentisch? „Transparenz steht an erster Stelle. Man muss aber auch relativieren. Einerseits muss Fernsehen Unterhaltung bieten, andererseits der Wahrheit entsprechen. X-Factor hat eine gute Mitte gefunden“, beschreibt er seinen Eindruck.

Album erscheint

Neben einer Website plant Sokowicz zurzeit ein Logo, ein Musikvideo und ganz nebenbei das nächste Album. Es erscheint an diesem Sonntag. Das Bemerkenswerte: Der Oldenburger macht fast alles allein. „Kontrolle, Transparenz und Lokalität sind mir sehr wichtig“, sagt der Rapper. Darüber hinaus ist ein weiterer TV-Auftritt bei Sky an diesem Sonntag geplant. Der Terminkalender ist also gut gefüllt.

Auf alle Fälle möchte Sokowicz seine TV-Präsenz nutzen und seine Ziele weiter verfolgen. Die Liebe zum Rap und vor allem einem Leben als Künstler möchte der 23-Jährige in jedem Fall behalten. Denn wie heißt es so schön unter Rappern: „Mein Leben hat ein Ende, aber die Liebe zum Rap ist unsterblich.“