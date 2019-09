Oldenburg Das Oldenburgische Schlossorchester stellt sich unter neuer Leitung vor: Am Samstag, 2. November, ab 19 Uhr ist das Schlossorchester erstmalig unter der Leitung seines neuen Dirigenten Johannes Birk in der Johanneskirche in Kreyenbrück an der Pasteurstraße 5 zu hören. Am Sonntag, 3. November, wird das Konzert ab 17 Uhr im Oldenburger Schloss wiederholt.

Das Schlossorchester präsentiert sich dabei zum ersten Mal als Hauptdarsteller ohne Solisten mit folgendem Programm auf der Bühne:

• Ludwig van Beethoven, Egmont-Ouvertüre

• Edvard Grieg – Holberg-Suite im alten Stil für Streichorchester

• Wolfgang Amadeus Mozart – Haffner-Sinfonie No. 35.

Karten gibt es für 15 €Euro, ermäßigt für Schüler/Studenten 10 Euro€ (Kartenreservierung unter www.schlossorchester-oldenburg.de). Der Vorverkauf läuft ab 1. Oktober bei Buch Brader an der Haarenstraße.