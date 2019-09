Oldenburg Deutschland trifft Russland, ganz musikalisch, mitten in Oldenburg: Als der 24-jährige Anton Büsing und der 26-jährige Andreas Reichert noch in der Schule waren, haben sie bereits angefangen, zusammen Musik zu machen. Beide haben einen russischen Hintergrund. Anton zog vor vielen Jahren aus Kaliningrad mit seinen Eltern nach Oldenburg. Andreas kam, als er noch klein war, mit seiner Familie aus Kasachstan in die Stadt. Heute sind die beiden Studenten. Neben dem Studium arbeiten sie an einer Karriere als Rapper und Hip-Hop-Musiker.

„Ich habe schon in Russland angefangen, Gitarre zu spielen“, berichtet Büsing von seiner Musikerfahrung. „Andreas und ich haben dann schnell herausgefunden, dass Rap und Hip-Hop uns miteinander verbindet. Von Anfang an haben wir denselben Musikgeschmack gehaben.“

Das erzählt er nicht nur als Musiker, sondern auch als Gründer der „Nu, Pogodi Kompanie“. Der Name ihrer Rap- und Hip-Hop-Gruppe heißt auf Deutsch in etwa „Pass auf!“ oder „Warte ab!“ In Russland ist „Nu pogodi“ der Name einer Kinderserie mit einem Wolf und einem Hasen, die dort jedes Kind kennt. „Uns hat diese Serie seit der Kindheit begleitet, so dass wir uns mit diesen Charakteren auch identifizieren können“ – sagt Reichert.

Der Name passt auch in Deutschland, da die beiden Musiker in ihren Liedern auf eine Mischung aus russischen und deutschen Texten setzen. „In der deutschen Hip-Hop- und Rap-Kultur gibt es heutzutage viele südländische Künstler, aber relativ wenige mit russischem Hintergrund“, sagt Büsing. Dabei gibt es ein Publikum dafür, denn Rap ist in Deutschland sehr populär und es gibt in Deutschland auch viele Menschen mit russischen Wurzeln. „Daher achten wir in unseren Texten auf eine gute deutsch-russische Mischung.“

Die „Nu, Pogodi Kompanie“ besteht übrigens insgesamt aus einem Team von fünf Personen: Büsing und Reichert komponieren die Rap-Texte. Mit dabei sind ihre Freunde Alexander Gottfried (22) und Marko Stawikowski (25), zuständig für Grafik und Design, sowie Daniel Hein (22) als DJ. Gemeinsam haben sie im März dieses Jahres ihr erstes Lied produziert und im vergangenen halben Jahr bereits sechs weitere Projekte rausgebracht sowie erste Auftritte absolviert.

In den Liedern geht es meist darum, was die jungen Männer selbst erleben und empfinden. „Wir erzählen den Menschen unsere Geschichte. Man schreibt darüber, was man fühlt. Größtenteils sind die Lieder auch darauf bezogen, wie man mit zwei Kulturen großgezogen wurde“, sagt Reichert. „Hier bin ich zum Beispiel aufgewachsen. Aber man ist dennoch von einer anderen Kultur beeinflusst durch die Eltern, die vor vielen Jahren mit zwei kleinen Kindern ein komplett neues Leben angefangen haben.“

Um bekannter zu werden, nutzt die Gruppe die Möglichkeiten der sozialen Medien. Bei Instagram sind sie sehr aktiv und ihre Lieder kann man auch bei Spotify, Youtube, Apple-Musik und anderen Plattformen finden. Beim Musikanbieter Spotify gab es immerhin 50 000 Zugriffe in den vergangenen fünf Monaten. In Zukunft plant die „Nu, Pogodi Kompanie“, mehr Auftritte zu organisieren, nach Möglichkeit auch auf dem nächsten Oldenburger Stadtfest. Als langfristige Perspektive denken die Musiker auch an ein eigenes Musiklabel.

Sie sind überzeugt, dass ihr deutsch-russischer Mix funktioniert und dass er helfen kann, die Grenzen zwischen Kulturen und Nationalitäten zu überwinden. Büsing: „Eine Textzeile mal auf Russisch, mal auf Deutsch – damit möchten wir zeigen, dass es in der Musik keine Barrieren gibt.“

Den Youtube-Kanal finden Sie unter: www.bit.ly/nwz-npk