Oldenburg Im Januar dieses Jahres begannen die Arbeiten am neuen Album „Kaputt“, das an diesem Freitag, 8. November bei Rookie Records erscheint. Bei einem Kaffee in Oldenburg stand Christian Maasland der Nordwest-Zeitung Rede und Antwort. Im Vorfeld wurde festgelegt: „Du“ statt „Sie“.

Mit „Kaputt“ habt ihr euer 8. Album herausgebracht. Bitume selbst gibt es seit fast 20 Jahren, oder?

Maasland: Richtig, im kommenden Winter sind es 20 Jahre, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Es gab mit den Hush Puppies aber auch eine Vorgängerband. Da waren wir zu dritt, das waren noch Tom und Uwe. Da haben wir mal eine Pause gemacht, weil ich auf Reisen war. Da war ich sechs Monate in Südamerika. Als ich dann wiedergekommen bin, haben wir den Übergang gemacht, einen Neustart und die Band umbenannt.

Wie würdest du selbst eure Musik beschreiben? Und jetzt sag nicht Punk, etwas genauer bitte!

Kaputt – Das neue Album von Bitume Das 8. Album der Oldenburger Punkformation Bitume mit dem Titel „Kaputt“ erscheint an diesem Freitag, 8. November. Erneut haben sich Bitume für das Hamburger Label Rookie Records entschieden. „Kaputt“ erscheint als LP (schwarz und transparent) mit Downloadcode sowie als CD. Die CD gibt es nur direkt bei der Band unter shop.bitume.de sowie digital bei den üblichen Anbietern. Die LP wird auch über andere Shops vertrieben. Die nächsten Auftritte von Bitume stehen auch schon fest: 9. November, Oldenburg, Updreihn an de Utfahrt Festival; 13. November, Wilhelmshaven, Kling Klang (+ The Clowns); 23. November, Bremen, Heartbreak Hotel; 27. Dezember, Oldenburg, Flänzburch („Kaputt“ Releasepearty); 24. Januar 2020, Köln, Sonic Ballroom; 6. März 20120, Hamburg, Astra Stube; 21. März 2020, Münster, Heile Welt (+ Blenden); 16. Mai 2020, Visbeck, Rockt Festival. Alle Infos zu Auftritten von Bitume, zur Band und zu den Alben online unter: oder www.bitume.de oder www.facebook.com/bitume99

Bisschen genauer? Ich nutze selbst schon gerne das Wort Deutschpunk dafür, auch wenn viele sagen, dass das nicht passt. Aber Punk ist schon die Wurzel. Natürlich waren wir schon immer sehr experimentierfreudig und haben uns noch nie an Trends oder Regeln gehalten. Deutsche Sprache ist aber schon immer ganz zentral.

Aber unsere Musik zu beschreiben ist ganz schwierig. Punk mit deutschen Texten ist sicher nicht 100 Prozent passend. Man merkt schon – eine richtige musikalische Schublade zu finden fällt mit schwer. Es ist schwer zu greifen, ich habe schon ganz lustige Beschreibungen gehört: ,Die Stonerrocker des Deutschpunks‘ zum Beispiel, das war sehr erfrischend.

Im Vorgängeralbum Aku, auf dem ihr akustisch unterwegs wart, gibt es die Lieder Kammerflimmern und Atlantik. Die habt ihr auf Kaputt jetzt neu aufgenommen. Warum?

Bei Aku haben wir Lieder genommen, die wir schon in der lauten Variante eingespielt haben. Nur Kammerflimmern und Atlantik gab es vorher nicht, die haben wir extra für Aku geschrieben.Deswegen gibt es die beiden Lieder jetzt nochmal in der lauten Version, damit meine ich den klassischen Punk-Vierer.

Ich konnte schon in euer neues Album rein hören. Der Albumtitel „Kaputt“ passt nicht nur auf das gleichnamige Lied, sondern auf die ganze Platte, denn: Das optimistischste Album ist es, zumindest auf den ersten Blick, nicht, oder?

Ne, das ist es nicht. Die Texte sind ja generell immer eher nicht wirklich positiv formuliert. Die schreibe immer ich, ich kann das letztendlich nicht anders. Ich finde aber, dass da dennoch ein Stückchen Hoffnung drin steckt. Deswegen haben wir es auch „Kaputt“ genannt.

Das musst du erklären...

Kaputt bedeutet für mich nicht, alles ist am Ende, nichts geht mehr. Ich interpretiere kaputt so, dass daraus auch etwas Neues entstehen kann. Dass es letztendlich darum geht, sich aus einer Situation zu retten. Das passt gut auf die Platte. Es geht ja fast durchgängig um Situationen, bei denen etwas im Argen liegt. Da fragen wir schon, wie geht man damit um.

Das zeigt sich zum Beispiel bei „Abgesang“. Da hatte ich schon die Assoziation Klimawandel, Fridays for Future usw.

Das steckt da schon mit drin, obwohl Fridays for Future nicht der Anlass war, den Text zu schreiben. Aber ja, die Mitglieder von Bitume haben Kinder, ich selbst arbeite im Umweltschutz. Da macht man sich schon Gedanken.Und ich bin auch der Meinung, dass man etwas ändern muss. Ich bin kein überdramatisierender Mensch, aber man muss schon hinhören, wenn sich die kommenden Generationen positionieren. Es kann nicht schaden, etwas besser zu machen.

Etwas besser zu machen: Das geht auf dem Album auch schon immer sehr an die eigene Adresse. Lied gegen mich zum Beispiel. Woher kommt es, dass du nicht über andere singst, sondern immer diese extreme Ich-Perspektive hast?

Ja, das ist letztendlich meine persönliche Ich-Perspektive. Es ist auch ziemlich viel Persönliches drin, vielleicht nicht immer so offensichtlich verpackt. Aber ich hinterfrage durchaus das, was ich tue. „Hinfallen, Aufstehen“ zum Beispiel: Du hast ja mein Alter schon aufgeschrieben, das erwähne ich jetzt nicht nochmal. Aber in dem Alter hat man natürlich schon einige Dinge hinter sich, in denen man mal hingefallen ist. Da ist die Musik schon so etwas wie ein Tagebuch für mich.

Wie reagiert die Band darauf, wenn deine Texte so persönlich sind? Gibt es da Diskussionen über die Inhalte?

Nein, gar nicht. Das machen wir schon immer so: Texte mach ich ganz klassisch und ich denke da – so hoffe ich – auch im Sinne der anderen. Da stehen die völlig hinter mir, wir haben da vollstes gegenseitiges Vertrauen. Wir kennen uns ja auch schon sehr lange. Aber wenn etwas gar nicht gehen würde, dann würden die das schon sagen. Wir sind ja aber auch eine klassische Probenraum-Band, da finde ich es schon spannend und abgefahren, dass Text und Musik am Ende so zusammenkommen und so gut zusammenpassen. Toll, wenn das so Hand in Hand geht. Das zeigt aber auch, dass die anderen die Texte so verstehen, wie ich sie denke und fühle.

Ein Lied, nämlich „Reise ins Nichts“, fällt schon ziemlich aus dem Rahmen...

Ja, dass wir das überhaupt aufgenommen haben, find ich schon erstaunlich. Letztendlich kommt das Lied aus einem Hip-Hop-Ansatz heraus. Da gab es tatsächlich ein bisschen Diskussion, machen wir das, oder machen wir das nicht. Das Lied ist auch auf der CD, auf der Platte nur als Zusatzdownload. Die wäre sonst zu lang gewesen. Aber ja, das Lied fällt wirklich raus, aber vielleicht ist es ja mein erster Hip-Hop-Versuch [muss lachen]. Aber das hat schon echt eine Menge Text.

Gibt es ein Lieblingsstück von dir auf „Kaputt“?

Das ist schwer zu sagen. Bei „Hinfallen, Aufstehen“ hab ich schon überlegt, machen wir das, oder machen wir das nicht. Wenn man etwas aufnimmt, dann ändert sich ja immer noch was. ,Hinfallen, Aufstehen‘ hat zum Beispiel sehr gewonnen. Aber das richtige Lieblingslied gibt es nicht, ich finde das Album insgesamt sehr stimmig.

Die Zusammensetzung von Bitume hat sich ja geändert...

Ja, seit Herbst letzten Jahres ist Tristan bei uns. Er ist mit 22 Jahren der jüngste bei uns, aber das passt und harmoniert alles super. Tom, sein Vorgänger und Gründungsmitglied, ist aber weiterhin passives Mitglied der Band. Es gab also keinen Streit oder so.

Plant ihr eigentlich auch eine Tour mit dem neuen Album?

Eine zusammenhängende Tour nicht. Aber wir buchen gerade fleißig Wochenend-Termine, auch schon für das kommende Jahr. [Siehe Infobox]

Vielleicht wieder auf dem Fonsstock in Nordenham?

Das weiß ich noch nicht, aber schön wäre es! Wir werden sehen. Wir spielen jetzt am Freitag aber zum Beispiel auf dem „Updreihn an de Utfahrt“-Festival in Oldenburg. Die Release-Party vom Album findet am 27. Dezember in der Flänzburch in Oldenburg statt.