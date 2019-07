Oldenburg Dass in seinen Adern Kaffee fließt, wäre vielleicht ein wenig übertrieben formuliert. Nichtsdestotrotz ist Hendrik Nölker mit Kaffee aufgewachsen, trinkt leidenschaftlich gern Espresso und verdient auch sein Geld mit dem wohl beliebtesten Heißgetränk der Deutschen. Das sind gleich drei gute Gründe, sich mit dem 35-Jährigen im Rahmen der NWZ-Serie „Auf eine Tasse Kaffee“ zu treffen.

„Kaffee hat in unserer Familie Tradition und das mittlerweile in der vierten Generation“, blickt Nölker zurück. Bereits sein Urgroßvater Eilert Heinemann verkaufte die schwarzen Bohnen ab 1920 für die Bremer Kaffeerösterei Ronning in Oldenburg. Das ist fast 100 Jahre her. In dem Familienunternehmen, das heute Nölker & Nölker heißt, werden mittlerweile auch Tee, Textilien und Geschenkartikel angeboten. Bereits seit 1957 gibt es aber schon eine Maschine, mit der die Bohnen selbst geröstet werden.

„In einer Kaffeebohne können bis zu 800 verschiedene Aromen stecken“, berichtet der Unternehmer. Gerade deshalb sei der Kaffee-Genuss auch eine sehr individuelle Wahrnehmung. „Jeder schmeckt den Kaffee etwas anders“, ist sich Nölker sicher. Er selbst trinke am liebsten Espresso. „Ich finde, dass die schokoladigen und würzigen Aromen am besten schmecken. Die Bohnen dürfen aber nicht überröstet sein. Das brandige Aroma, das dabei entsteht, ist nicht meins“, so Nölker weiter.

„Es gibt so viele Möglichkeiten, Kaffee in die Tasse zu bringen. Und jede, egal ob gefiltert, als Cappuccino oder Espresso, hat etwas für sich“, schwärmt Nölker. Entscheidend für einen wirklich guten Kaffee seien dabei drei Faktoren: „Der Rohkaffee muss eine gute Qualität haben, die Röstung muss richtig vorgenommen worden sein und die Zubereitung selbst spielt eine sehr große Rolle.“

Denn je nachdem, ob der Kaffee gefiltert, durch einen Stempel gepresst oder mit einem Espressokocher zubereitet wird, ergibt sich ein anderes Endprodukt. Und auch das Wasser spiele eine entscheidende Rolle. „Wenn wir Kaffee aus der gleichen Packung hier und in Bremen mit dem jeweils lokalen Wasser kochen, kann sich das Endergebnis schon deutlich voneinander unterscheiden“, erklärt Nölker. Welcher Kaffee schmeckt und welcher nicht, sei deshalb immer eine individuelle Entscheidung.