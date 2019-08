Oldenburg Donnerstag, 17 Uhr, Oldenburg: Der Startschuss für die Party aller Partys fällt – endlich ist wieder Stadtfest! Und unsere NWZonline-Party-Reporter stehen schon in den Startlöchern: Nathalie Meng, Christian Ahlers, Elisaveta Belkina und Inga Wolter werden am ersten Stadtfest-Tag in der City unterwegs sein und euch bis in die Nacht hinein mit Fotos, Videos, Nachrichten und Anekdoten versorgen. Um 17 Uhr geht’s los, schaut mal rein und feiert mit!