Ölgemälde Im Oldenburger Stadtmuseum: Lieblingspferd von Graf Anton Günther eingaloppiert

Oldenburg Kranich ist in seinen Stall zurückgekehrt – zugegeben etwas flapsig formuliert, aber der Gedanke liegt nahe. Tatsächlich handelt es sich bei Kranich um das Lieblingspferd von Graf Anton Günther (1583-1667). Doch faktisch ist es selbstverständlich nur ein Gemälde, das den Vierbeiner zeigt, das seinen Weg zurück ins Stadtmuseum gefunden hat.

Das Ölgemälde hatte Patina angesetzt und ist in der Werkstatt der Restauratorin Anja Brigitta Haase in Hannover aufgearbeitet worden. Die Farbe war aufgeblättert und verschmutzt, berichtet sie – praktisch wie ein ausgetrockneter See, auf dessen ehemaligem Grund sich Risse bilden. 25 Arbeitsstunden hat sie investiert und dem Verein Freunde und Förderer des Stadtmuseums 900 Euro dafür in Rechnung gestellt.

Das Gemälde „Der Kranich“ wird dem Künstler Johann Hauwert zugeschrieben, über den ansonsten wenig zu erfahren ist. Es hängt zurzeit in der provisorischen stadtgeschichtlichen Abteilung, wird aber im zukünftigen Neubau einen angemessenen Platz in der neuen Dauerausstellung finden. „Das Gemälde hat für die Sammlung des Stadtmuseums eine besondere Bedeutung, daher war die Unterstützung durch den Förderverein ein großes Geschenk“, sagt Museumsleiter Dr. Steffen Wiegmann.

An mehreren Stellen im Stadtbild finden sich Darstellungen des Grafen mit seinem Pferd, das durch eine besonders lange Mähne und seinen Schweif auffällt. Auf dem Gemälde, das noch zu Lebzeiten Graf Anton Günthers entstanden ist, werden diese Merkmale durch Bedienstete des Hofes präsentiert und hervorgehoben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dem Haus die Restaurierung dieses Gemäldes schenken konnten. Dafür sind Freunde schließlich da“, so die Vorsitzende der Freunde und Förderer des Stadtmuseums, Inge von Danckelman.

Das Gemälde, das einen hohen immateriellen Wert hat, ist um 1650 entstanden und misst 64 mal 78 Zentimeter. Eine besondere Herausforderung war für die Restauratorin das Bearbeiten der Fehlstellen in Bereichen, in denen der Künstler Johann Hauwert mit mehrschichtigen dünnen Lasuren gearbeitet hat. Zusätzlich wurden auch am vergoldeten Zierrahmen Restaurierungsmaßnahmen ausgeführt.