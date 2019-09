Oldenburg Heute hat das Warten endlich ein Ende: Die Entscheidung, welches Restaurant den Goldenen Teller der Kabel 1-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ gewinnt, fällt an diesem Freitag. Gelüftet wird das Geheimnis in der letzten von insgesamt fünf Episoden, die bereits im Juni in Oldenburg und umzu produziert wurden (NWZ berichtete).

Seit Montag laufen die Folgen, in denen die teilnehmenden Restaurants in einem Wettstreit gegeneinander antreten, an jedem Tag ab 17.55 auf dem Fernsehsender. In der ersten Episode präsentierte sich das Lokal Bốô Meẹ – Fusion Cuisine aus Wildeshausen. Am Dienstag folgte dann die Ausstrahlung das Oldenburger Restaurant Peter Pane, und am Mittwoch konnten die Zuschauer die Episode rund um das Cloppenburger Lokal Terra di Vino in Cloppenburg sehen.

Mit dem Lokal Sherpa aus Oldenburg ging es weiter am Donnerstag. Wer neben dem Goldenen Teller auch die 3000 Euro Preisgeld gewinnt, erfahren die Zuschauer am Ende der Episode, in der das Restaurant Kalli aus Garrel antreten wird.