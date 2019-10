Oldenburg Man nehme einen großen Wunsch, streue ein paar Ideen darüber. Gebe eine Prise Kreativität hinzu, drücke alle vorhandenen Daumen und fliege davon.

Ein bisschen tüfteln musste Carl-Jacob schon, bis er sein Erfolgsrezept raus hatte. Aber es hat geklappt. Der Zehnjährige hat vor zwei Wochen den großen Apfelkuchenbackwettbewerb im Schlossgarten gewonnen. Erster Preis: ein Rundflug über Oldenburg. „Das wollte ich schon immer“, sagt der Fünftklässler. In einem Flugzeug saß er schon einmal. Aber das ist ewig her. Es ging nach Schweden und Carl-Jacob war noch ein Baby. Jetzt ist er groß und nimmt sein Schicksal selbst in die Hand. Auf die Idee gebracht hat den Nachwuchskonditor eine Freundin seiner Mama. Als eine der Veranstalterinnen des Apfeltages im Schlossgarten hat sie Antje Diemer gefragt, ob sie etwas Gebackenes beisteuern könne – und erwähnte nebenbei die Siegerprämien.

Geheimwaffe Quark

Dass ihr Sohn sich anstelle ihrer ans Kneten und Rühren machen wollte, hat Antje Diemer nicht überrascht. „Carl-Jacob ist bei uns fürs Pfannkuchen backen verantwortlich“, sagt sie. Mama, Papa und seine beiden Schwestern mit Süßspeisen zu versorgen, ist eine von Carl-Jacobs leichtesten Übungen. Das Geheimnis: „Zwei, drei Esslöffel Quark – dann wird der Teig schön fluffig“, verrät der Zehnjährige und packt ein paar Käsecracker aus seiner Brotdose. Die hat er gestern gemacht.

Die Wettkampfvorbereitung startete zwei Wochen vorher. Zusammen mit seiner Mutter hat der Gymnasiast nach Rezepten gestöbert. Drei Kreationen haben es in die engere Auswahl geschafft: eine schwedische Apfeltorte, ein gedeckter Apfelkuchen und eine Milchreistorte. Letztere ist bei der Diemerschen Verkostung durchgefallen. Auch die Schwestern Katharina und Carla-Maria waren nicht so angetan. Und weil sie selbst gerne Kuchen essen und backen, waren sie eine verlässliche Jury.

„Carl-Jacob hatte eine ganz genaue Vorstellung, was sein Wettbewerbsstück haben muss“, sagt seine Mutter – „es sollte schön verziert sein.“ So hat der Zehnjährige dann auch so lange an den beiden übrig gebliebenen Rezepturen kreiert, bis sie seinen Geschmack trafen. Und weil sich keiner entscheiden konnte, welches Gebäck die Diemers der Fachjury aus Schlossgartenleiterin Trixi Stalling, Staatstheaterchef Christian Firmbach und anderen, prominenten Oldenburgern, kredenzen wollten, haben sie einfach beide eingereicht.

Am Vortag des großen Wettbewerbs hat Carl-Jacob frühmorgens vor der Schule schon den Biskuit für die Schwedische Apfeltorte, beziehungsweise „Jacobs Apfel-Häubchen“ gebacken. Die Schokostreusel kamen dann per selbst gemalter Schablone im Apfelform abschließend oben auf die Creme. Der gedeckte Kaffeetafelklassiker wurde mit mehr Zitrone und dickerem Zuckerguss aufgetischt – als „Gedeckte Apfelüberraschung“. Beide Kreationen mussten knallharten Bewertungsbögen standhalten, die bei einer Blindverkostung in Kategorien wie Geruch, Geschmack, Konsistenz, Aussehen oder Schwierigkeitsgrad überzeugen mussten.

Doppelter Sieg

Der mit Abstand jüngste Teilnehmer konnte punkten: unter 20 Einreichungen hat Carl-Jacob nicht nur den ersten, sondern auch den dritten Platz gemacht. „Ich hab’s ihm so gegönnt“, sagt seine stolze Mama, die nach eigener Aussage „inzwischen viel zu selten“ backt. Als dreifache Mutter und Ärztin für Neurologie und Psychiatrie fehlt einfach oft die Zeit. Aber wenn sie die hat, macht sie „den weltbesten Pfannkuchen“ – findet ihre Tochter Carla-Maria.

Mama ist für Pfannkuchenchef Carl-Jacob natürlich außer Konkurrenz – sie assistiert schließlich: „Einer muss das Zeug ja hinterher wegräumen.“ Zum Dank durfte Antje Diemer ihren Sohn beim Rundflug begleiten – der schwärmt immer noch von der Tour. Kuchen und Torten wird Carl-Jacob auch ohne Gewinnchancen weiter entwickeln. Aber nicht hauptberuflich. Da will der Zehnjährige „Chefentwickler bei Mercedes“ werden und „in der Freizeit backen“.

Klappt bestimmt. Carl-Jacob kennt ja das Erfolgsrezept: Man nehme einen großen Wunsch, streue ein paar Ideen darüber. Gebe eine Prise Kreativität hinzu und drücke alle Daumen.