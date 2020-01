Oldenburg Über die Ursachen kann gestritten werden – Tatsache ist aber: Die Leerstände in der Innenstadt machen einen schlechten Eindruck und schaden dem Image. Das hat sich auch der Oldenburger Künstler Sven Müller gedacht – und versucht nun, zumindest übergangsweise und kosmetisch, aus der Not eine Tugend zu machen: mit dem „Hidden Art Project“, das der Kulturausschuss bereits für „besonders förderungswürdig“ erachtet hat.

Müller – von Beruf Glaser und Steinmetz – zielt damit auf eine Zwischennutzung ab, die „den Nutzern zu geringen Kosten und ohne langfristige Verpflichtungen“ eine Chance einräumt, ihre Arbeiten zu zeigen, was sie sich normal nicht leisten könnten. „Gleichzeitig verspricht das Konzept der Zwischennutzung den Immobilieneigentümern eine Belebung und Imageverbesserung ihrer ungenutzten Bestände“, sagt Müller.

Die Zwischen-Gestaltung müsse aber so gehandhabt werden, „dass sie tatsächlich zur Aufwertung und damit auch langfristigen Neuvermietung der betroffenen Immobilien beiträgt“, sagt der gebürtige Wilhelmshavener, der seit 1998 in Oldenburg lebt. Auf der anderen Seite könnten „lokale Kreative ohne großes Risiko in interessanten Räumen in der Innenstadt präsent sein, sodass eine Ausstellungsreihe in unterschiedlichen Leerständen entsteht, die das kulturelle Angebot der Stadt bereichert und die regionale Kunstszene belebt“.

Christiane Cordes, Leiterin des Amtes für Kultur, Museen und Sport, sagt: „Die Stadt unterstützt das Projekt sowohl durch den Kulturausschuss als auch durch die Kulturverwaltung.“

• Künstler, die sich daran beteiligen wollen, können sich bis Montag, 20. Januar, dafür bewerben. Das Projekt soll jeweils für die Dauer von neun Tagen die Ausstellung eines Künstlers oder einer Künstlerin organisieren. Im Rahmen der Ausstellung soll es dort begleitend zudem Musik, Literatur und Tanzvorstellungen geben.

Mehr Infos unter www.thehiddenartproject.de