Oldenburg Mit seinen politischen Äußerungen sorgte Musiker Herbert Grönemeyer in den vergangenen Tagen für jede Menge Diskussionsstoff. Doch sollten sich Künstler überhaupt öffentlich politisch äußern? Oder hat Politik auf der Bühne nichts zu suchen und sollte privat bleiben? Die NWZ hat bei drei Oldenburger Künstlern nachgefragt.

„Ich finde es schon wichtig, seine Meinung auch als Künstler öffentlich zu vertreten. Allerdings bin ich keine Politikerin, sondern Sängerin“, sagt Esther Filly auf Nachfrage der NWZ. Der Musikerin ist es deshalb wichtig, die Menschen während ihrer Auftritte nicht aufzuhetzen. Vielmehr möchte sie sie in eine friedliche Stimmung versetzen. „Ich möchte nicht auf die Menschen einsingen, sondern vorsichtig auf Probleme aufmerksam machen. Auf Konzerten ständig meine Meinung preiszugeben, ist nicht meine erste Intention. Ich will die Menschen zu Frieden bewegen“, sagt Filly.

Es liegt an uns, für eine freie Gesellschaft einzutreten und die Demokratie gemeinsam zu verteidigen. Danke an Herbert #Groenemeyer und allen anderen, die das jeden Tag tun.pic.twitter.com/iaUKG6WUA9 — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) September 15, 2019

Rigoroser sieht das Sängerin und Moderatorin Annie Heger. „Jeder Künstler ist in der Verantwortung, sich gesellschaftlich einzumischen. Wir sind doch Identitätsstifter und schaffen Identifizierungspotenzial“, sagt die 36-Jährige. Besonders im Rahmen ihrer Arbeit als Kabarettistin bleibe Heger gar nichts anderes übrig, als gesellschaftskritische Themen aufzugreifen und ihre eigene politische Meinung auf der Bühne wiederzugeben.

Das ist passiert... Der Musiker Herbert Grönemeyer (63, Männer) hat bei einem Konzert in Wien eine politische Ansprache gehalten und sich deutlich gegen Rechts positioniert. Grönemeyer sagte: Auch wenn Politiker schwächelten, „ (…) liegt es an uns, zu diktieren, wie ‘ne Gesellschaft auszusehen hat. Und wer versucht, so ‘ne Situation der Unsicherheit zu nutzen für rechtes Geschwafel, für Ausgrenzung, Rassismus und Hetze, der ist fehl am Platze (…).“ Die Rede löste ein geteilte Echo aus.

„Es kommt aber auf den Ton an. In Rage geredet, so wie Grönemeyer, habe ich mich bisher noch nicht. Und ich würde mir wünschen, dass sich Künstler wie Helene Fischer öfter politisch äußern. Auch wenn sich ein drittel des Publikums sicher denkt, dass das nicht sein muss und sie lieber einfach nur singen sollte“, sagt Heger. In Zeiten, in denen Musiker aus der rechten Szene ihre Meinungen ebenfalls öffentlich auf der Bühne kundtun, sei es laut Heger umso wichtiger, sich ebenfalls zu positionieren.

Musiker und Gitarrenlehrer Jürgen Fastje sieht sich selbst hingegen als Mensch ohne erhobenen Zeigefinger. „Ich finde eine politische Meinung sehr wichtig. Allerdings forciere ich das auf der Bühne nicht. Aber wenn mich jemand fragt, sage ich selbstverständlich, was ich denke“, sagt der Oldenburger. Auf der Bühne befasse er sich zwar hin und wieder schon mit politischen Themen, aber nicht primär. „Bei mir geht es auf der Bühne um das Leben. Klar gehört da auch Politik zu, aber eben auch Liebe und Herzschmerz, Tod oder Verlust“, sagt Fastje.