Oldenburg Alle Jahre wieder dreht sich in der Oldenburger Innenstadt alles rund um die Themen Glühwein, Lebkuchen, Mistelzweige, Plätzchen und Weihnachtslieder. Denn mit der Eröffnung des Lamberti-Marktes beginnt in der Huntestadt die Weihnachts-Saison. Den offiziellen Startschuss geben Oberbürgermeister Jürgen Krogmann und der Lamberti-Engel Mila um 17 Uhr auf dem Rathausmarkt. Was muss man sonst noch wissen? Die NWZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wann hat der Lamberti-Markt geöffnet? ?

Besucher können sonntags bis donnerstags von 11 bis 20.30 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 21.30 Uhr auf den Markt kommen. Bis 22 Uhr geöffnet ist der Markt an den Samstagen am 7. und 14. Dezember. Der letzte Tag, an dem der Markt besucht werden kann, ist am Sonntag, 22. Dezember.

Was sind die Hauptattraktionen in diesem Jahr ?

Eine Besonderheit ist in diesem Jahr der City-Skyliner auf dem Julius-Mosen-Platz. Hier werden Besucher in einer beheizten Kabine in 71 Meter Höhe befördert, von wo aus ein Panoramablick über die Stadt möglich ist (ab 11 Uhr, bis 20.30 Uhr sowie freitags und samstags bis 21.30 Uhr).

Darüber hinaus werden beim 3D-Video-Maping bewegte Bilder an die Wand des Alten Rathauses projiziert. Diese Projektionen legen sich über das Gebäude und vermitteln dem Betrachter den Eindruck einer neu geschaffenen Wirklichkeit (täglich um 17 und 19 Uhr).

Was wird sonst

noch geboten ?

Typisch für jeden Weihnachtsmarkt sind die Buden und Stände, an denen Glühwein, gebrannte Mandeln und mehr verkauft wird. Auf dem Lamberti-Markt gibt es zwischen Altem Rathaus und Schloss mehr als 120 davon.

Angeboten werden Töpfer- und Korbwaren, Schmuck, Spielzeug, Kunsthandwerk und viele Leckereien. Verschiedene Chöre und Ensembles präsentieren ihr Können und im neuen Lichterglanz erstrahlt der Weihnachtsbaum auf dem Rathausmarkt, für den es eine neue LED-Beleuchtung gibt. Im beheizten Vorlesezelt im Hof der Lamberti-Kirche gibt es eine kostenlose Märchenstunde für junge Besucher. Vom 27. November bis 20. Dezember wird hier täglich um 16.30 und 17 Uhr vorgelesen. Mittwochs und freitags gibt es zusätzliche Lesungen auf Platt (jeweils um 17.30 Uhr).

Was ist die

Weihnachtslieder-Aktion ?

Die Lieblingsweihnachtslieder Bürger sucht die Oldenburg Touristik. Dafür sind Wunschzettel erstellt worden, die auf dem Lamberti-Markt und in der Oldenburg-Info im Lappan ausliegen. Die ermittelten Lieder sollen 2020 in einem Liederbuch veröffentlicht und beim Lamberti-Singen angestimmt werden, das auch dieses Jahr stattfindet (jeweils dienstags, 3., 10. und 17. Dezember, ab 17 Uhr an der Bühne am Schloss).

Wie reise ich

am besten an ?

Da rund um den Lamberti-Markt mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, bittet die Stadt alle Besucher, möglichst das Rad oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die großen Parkplätze sind bereits an Autobahnausfahrten ausgeschildert. An den Adventssamstagen gibt es zudem einen Shuttle-Bus-Service zwischen den Parkplätzen an den Weser-Ems-Hallen und der Innenstadt.

Wie sicher ist der

Lamberti-Markt ?

Die Polizei und das Ordnungsamt setzen Fußstreifen – auch in ziviler Kleidung – ein. Mit dabei sind Beamte aus den Niederlanden. Darüber hinaus gibt es Beton- und mobile Einfahrsperren, insbesondere in den Bereichen rund um das Schloss, die Schlosshöfe und den Kasinoplatz. Zentral überwacht wird das Marktgelände zudem mit mehreren Videokameras.

Besucher, die Auffälligkeiten melden wollen, können sich direkt an die Marktkaufleute wenden, um einen Kontakt zur Polizei herzustellen oder den Notruf (110 und auch 112) wählen. Nachts ist ein Sicherheitsdienst auf dem Marktgelände im Einsatz.

Kommt der Weihnachtsmann zum Lamberti-Markt ?

Natürlich kommt der Weihnachtsmann auch zum Oldenburger Lamberti-Markt. Ab Mittwoch, 27. November, ist er täglich um 16 Uhr auf der Bühne am Schlossplatz anzutreffen. Kinder können ihre Wünsche bei ihm abgeben und erhalten kleine Geschenke.

Mehr Infos unter www.oldenburg.de/lambertimarkt