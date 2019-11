Elsfleth/Wesermarsch

Elsflether Weserbäcker Stellt Insolvenzantrag Löhne und Gehälter sind für drei Monate gesichert

Das Traditionsunternehmen „Der Weserbäcker“ strebt eine Sanierung in Eigenverwaltung an. In den 13 Filialen läuft der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weiter.