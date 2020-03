Oldenburger Messe Für Genuss Und Tischkultur: Na dann Mohltied!

Oldenburg Diesen Termin sollten sich alle Liebhaber von gutem und vor allem regionalem Essen rot in ihren Terminkalendern anstreichen: An diesem Samstag und Sonntag läuft die vierte Auflage der Messe „Mohltied!“ in den Weser-Ems-Hallen. Dabei kommen traditionelle Familienbetriebe, weitere Gastronomen, Marktneulinge und spezialisierte Händler zusammen, um Besuchern Leckeres, Besonderes und neue Trends rund ums Essen zu präsentieren.

„Und dabei gibt es jede Menge zu entdecken“, verspricht Sven Möhlmann, Projektleiter der Messe für Genuss und Tischkultur. Denn neben der Möglichkeit, an den vielen Ständen die verschiedensten Leckereien und Getränke zu probieren, gibt es Koch-Vorführungen, Bier- und Spirituosen-Tastings sowie Workshops, in denen man sich auch selbst ausprobieren kann.

Unterstützung gibt es dabei unter anderem von drei Partnern. Unter dem Motto „Kochen im Frühling mit Produkten aus der Region“ oder „Schnell was Herzhaftes“ gewährt Erich Holzer von der Kochschule Oldenburg auf der zentralen Bühne Einblick in Töpfe und Pfannen.

Fans der asiatischen Küche dürfen sich auf Sushi-Workshops freuen. In denen zeigt Hien Tran Duy vom Oldenburger Restaurant „Moto Kitchen“, wie die japanische Spezialität mit und ohne Fisch zubereitet werden kann.

Wer sein Fachwissen rund um Craftbeer und hochprozentige Spirituosen erweitern möchte, hat während mehrerer Verkostungen („Tastings“ genannt) nicht nur die Möglichkeit, Gin, Whiskey, Ouzo oder Rum zu probieren. Experten vom Oldenburger Concept-Store Heimathaven und Jassas Griechischer Feinkost wissen auch viel über Herkunft, Qualität und Herstellung der Getränke mit Umdrehung zu berichten.

Trotz der Diskussion um das Corona-Virus sehen sich die Veranstalter aktuell noch nicht veranlasst, die Messe abzusagen. „Im vergangenen Jahr hatten wir 5500 Besucher. Wir würden uns freuen, wenn in diesem Jahr ähnlich viele Menschen zu uns kommen. Dafür haben wir entsprechende hygienische Maßnahmen ergriffen“, berichtet Kim Gütebier aus der Zentralbereichsleitung Marketing und Kommunikation der Weser-Ems-Hallen.