Oldenburg „Ich würde meiner Tochter nicht erlauben, sich tätowieren zu lassen.“ Dieser Satz klingt komisch aus dem Mund einer Frau, die selbst eine Art wandelnde Tattoo-Leinwand ist. Doch Sarah Cooper meint es ernst. „Ich war 14, als ich mir mein erstes Tattoo habe stechen lassen – eine Emo-Blume.“ Über ihre Entscheidung, eine Blüte mit einem Totenkopf auf ihrem Körper zu verewigen, kann sie heute nur den Kopf schütteln.

Allerdings nicht über Tattoos an sich. Denn die Körperkunst hat die 23-Jährige mittlerweile zu einer eigenen Leidenschaft entwickelt – privat wie beruflich. Sie selbst hat bereits große Teile ihres Körpers verschönern lassen. Und seit vergangenem Jahr macht sie das auch bei anderen. Derzeit lässt sich Cooper, die ursprünglich aus Aurich stammt, in einem Studio in Osternburg zur Tätowiererin ausbilden.

Das sagt Emily von „Sach an!" „Wer das Leben einer aufstrebenden Tätowiererin aus Oldenburg begleiten möchte, der sollte Sarahs Account auf jeden Fall folgen. Neben ihren Werken und hübschen Selfies findet man dort auch süßen #dogcontent in Form ihrer französischen Bulldogge. Ich find's klasse." „Sach an!" ist der Youtube-Kanal der NWZ. Bei „Sach an trifft..." porträtieren wir Oldenburger, die sich und ihre Leidenschaft im Internet präsentieren.

Cooper ist übrigens eine Art Künstlername. Ihr eigentlicher Nachname ist ein langer Zungenbrecher, den sie selbst nicht besonders leiden kann. Unter ihrem Pseudonym ist sie indes bekannt geworden. Noch nicht als Künstlerin. In diesem Bereich muss sie sich ihren Ruf erst erarbeiten. Aber sie selbst als wandelndes Kunstwerk beeindruckt offenbar so viele Menschen, dass ihr mehr als 35 000 Internetnutzer beim Fotoportal Instagram (@sarahcoopi) folgen.

„Ich hatte das Konto eigentlich nur wegen der Filter“, erzählt Cooper. Erst als eine neue Entdecker-Funktion ihr Interesse für die Fotos anderer Nutzer weckte, begann auch sie, regelmäßig Bilder hochzuladen: neue Tattoos, Porträts oder später Beispiele ihrer eigenen Arbeit.

Obwohl sie es gar nicht auf eine große Gefolgschaft anlegte und die Bilder auch bis heute intuitiv und ohne großen Aufwand schießt, kommen Coopers Fotos im Netz großartig an. Daraus zieht sie sogar einen Vorteil: Seit sie selbst tätowiert, hat sie viele ihrer Kunden über ihre Instagram-Präsenz gewonnen.

Über eine mögliche Kundin freut sich Cooper besonders: Ihre Mutter, die sie lange Zeit bei der Verschönerung ihres Körpers eher zu bremsen versuchte, hat nun selbst Interesse an einem Kunstwerk, das unter die Haut geht. „Und meine Mutter möchte ihre erstes Tattoo von mir“, erzählt Cooper stolz.

Doch warum dann diese restriktive Ansicht gegenüber der fiktiven eigenen Tochter, wenn es um Tattoos geht? Weil es eine bestimmte Reife braucht, bevor man sich für immer (oder bis zur teuren Laserbehandlung) an ein Kunstwerk bindet, meint Cooper. „Das erste Tattoo sollte man sich daher erst mit frühestens 20 stechen lassen.“