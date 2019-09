Oldenburg „Dana heiratet den Mann, den sie auf Love Island gefunden hat“ lautet die Schlagzeile, die Dana Feist aus Oldenburg gerne über sich lesen würde. Seit Mai 2018 ist die Soldatin aus Oldenburg Single und das soll sich ändern. Den großen Fang will die 23-Jährige in einer Villa auf der Ferieninsel Mallorca machen, denn dort nimmt sie an einer TV-Dating-Show teil, in der es um die große Liebe geht.

Abgeschottet in einer Villa

Seit Montag, 9. September, läuft die dritte Staffel von „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ auf dem Fernsehsender RTL II. Dabei lebt eine Kandidatengruppe, die sich „Islander“ nennt, abgeschottet von der Außenwelt in besagter Villa und kommt sich näher.

Nur als Pärchen können die Kandidaten in der Show bleiben. Bleibt am Ende einer Sendung ein Teilnehmer ohne Partner, muss er die Villa verlassen. Dafür ziehen im Lauf der Sendung immer wieder neue Kandidaten in das Traumhaus ein.

So wie Dana Feist, die seit einer Woche in der Show mitmischt. Laut eigener Aussage ist die Soldatin bereit für die große Liebe, nachdem sie ihre letzte Trennung verarbeiten konnte.

Eine perfekte Kandidatin

Weitere Infos: Die Sendung „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ wird noch bis zum 7. Oktober auf dem Sender RTL II ausgestrahlt. Die Sendezeit ist immer montags ab 20.15 Uhr sowie dienstags bis sonntags ab 22.15 Uhr. Darüber hinaus kann man die Folgen sieben Tage nach der Ausstrahlung im Internet kostenlos ansehen. Weitere Bilder von Dana gibt es auf ihrem Instagramprofil @miss­_fst. www.tv.now.de

Zudem sei sie eine perfekte Teilnehmerin für die Show, weil sie es mag, wenn viele Leute um sie herum sind. Sie ist sich sicher, dass sie Stimmung in die Villa bringen wird, weil man mit ihr viel Spaß haben kann.

Als ihre beste Eigenschaft sieht die 23-Jährige ihren Charakter und ihren Umgang mit anderen Menschen. Und auch wenn sie laut eigener Aussage zuweilen desinteressiert und eingebildet rüberkommt, will sie mit ihrer lockeren und offenen Art die Jungs um den Verstand bringen.

50 000 Euro für Sieger

Selber schwach wird die 23-Jährige bei großen, dunkelhaarigen Männern, die gut gebaut sind. Ob Dana Feist am Ende der Show einen solchen Traummann gefunden hat und vielleicht sogar den Hauptgewinn von 50 000 Euro mit nach Hause nehmen kann, entscheidet sich am 7. Oktober. Denn dann wird per Publikumsentscheid das Gewinnerpaar ermittelt.