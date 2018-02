Oldenburg „Wir verstehen uns als ein Team mit gemeinsamen Zielen. In diesem Sinne tauschen wir uns regelmäßig in Besprechungen aus und pflegen eine gute Kommunikationskultur.“ Diese Sätze aus dem Leitbild des Horst-Janssen-Museums sind derzeit ein frommer Wunsch.

Der seit Monaten schwelende Streit um die Leiterin des Amtes für Museen, Sammlungen und Kunsthäuser der Stadt, Dr. Nicole Deufel, ist in den vergangenen Tagen eskaliert. Ein Krisengespräch mit Oberbürgermeister Jürgen Krogmann am vergangenen Dienstag brachte keine Annäherung, wie die NWZ erfuhr.

Das Gespräch war anberaumt worden, nachdem ein Vermittlungsverfahren (Mediation) zwischen Nicole Deufel und den Führungskräften von Stadt- und Horst-Janssen-Museum sowie Edith-Russ-Haus Anfang des Monats für gescheitert erklärt worden war. Am Gespräch mit dem Oberbürgermeister vergangene Woche sollen neben Nicole Deufel die beiden Fachdienstleiter Dr. Andreas von Seggern (Stadtmuseum) und Jutta Moster-Hoos (Horst-Janssen-Museum), der Personalchef der Stadtverwaltung, Volker Trautmann, sowie Pressesprecher Reinhard Schenke teilgenommen haben, erfuhr die NWZ.

Die Stadtverwaltung wollte sich auf Anfrage weder zu dem Krisengipfel noch zu dem Personalstreit allgemein offiziell äußern. „Kein Kommentar“, hieß es kurz und knapp am Freitag im Rathaus.

Informationen der NWZ zufolge geht es in dem Streit vor allem um die Kommunikation und den Führungsstil von Nicole Deufel. Das Verhältnis der 44-Jährigen zur Mehrzahl der rund 50 Beschäftigten gilt als schwer belastet oder zerrüttet.

Auch außerhalb der Museen wurde in den vergangenen Monaten immer wieder Kritik an der studierten Kulturwissenschaftlerin laut. Die gebürtige Württembergerin, die vor ihrem Wechsel 2016 nach Oldenburg für eine Unternehmensberatung im Kultur- und Museumsbereich in Schottland tätig war, hatte zuvor noch nie in einer Behörde gearbeitet. Sie tue sich mit den Abläufen in einer kommunalen Verwaltung schwer, hieß es. Auch die Kontaktpflege zu Sponsoren – ein Eckpfeiler für die Finanzierung von Ausstellungen – liege brach, heißt es.

In Nicole Deufels Zuständigkeitsbereich fallen neben Stadt- und Horst-Janssen-Museum das Edith-Russ-Haus für Medienkunst, die Artothek, das Stadtarchiv sowie der Pulverturm. Die Lage gilt als verfahren, eine Lösung für die Querelen ist nicht in Sicht.