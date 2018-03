Oldenburg Viele, sehr viele Oldenburgerinnen und Oldenburger kennen ihn: Charly Ahlers, der eigentlich Wolfgang heißt, und an diesem Samstag 75 Jahre alt wird.

Aber kennen sie ihn wirklich? Spricht man über Charly Ahlers, hat jeder sofort ein Bild vor Augen – der „Mann am Kontrabass“ der Flower Street Jazzband. Jahrzehntelang gehörte er der äußerst populären Jazzformation an, war nicht nur ihr Bassist, sondern auch der Bandsprecher, Organisator – der „gute Geist“ der Band.

Mit 17 Jahren hatte er seinen ersten Kontrabass gekauft und ist diesem Instrument bis heute treu geblieben. Charly Ahlers ist nicht nur Jazzmusiker, er ist auch ein ausgewiesener Jazzkenner – und das seit seiner Jugend. Regelmäßig hat er Sendungen auf dem Sender BBC verfolgt.

Aber das ist nur der eine „Charly“. Was viele nicht wissen: Wolfgang Ahlers ist ein Theaterliebhaber und in der klassischen Musik wie im Schauspiel mit großer Kennerschaft zu Hause. Und das hat mit seinem Vater zu tun. Der war Bühnenbildner am Oldenburgischen Staatstheater, und sein Sohn ist „im Theater praktisch aufgewachsen“. Er machte dort seine Schulaufgaben und nutzte jede Gelegenheit, durch das Theater zu „stromern“. So hat er von Kind auf jeden Winkel des Theaters und alle dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt – die Künstlerinnen und Künstler inbegriffen.

Und das ist bis heute so geblieben. Charly Ahlers kennt das gesamte Theaterteam vom Pförtner bis zum Generalintendanten – und alle kennen ihn. Da ist es nur logisch, dass er seit vielen Jahren Besucher durchs Theater führt und auch als Statist gefragt ist. Die musikalische Begeisterung wird von Ehefrau Gisela uneingeschränkt geteilt. Wen wundert es? War sie doch Musiklehrerin an einer Grundschule, ist auch heute noch als Dozentin einer Blockflötenklasse an der Städtischen Musikschule aktiv, und sie musiziert in einem privaten Blockflöten-Sextett.

Und was macht Charly Ahlers, wenn er nicht im Theater ist? „Ich bin ein passionierter Sammler“, bekennt er. Man sieht’s: Das Haus der Eheleute Ahlers ist mit Sammlerexponaten „wohlgefüllt“. Er sammelt fast alles, was ihn interessiert, und das ist beeindruckend viel: historische Stadtpläne, Adressbücher, Programmhefte, Schiffsmodelle aus Metall, Schiffsliteratur (das älteste Buch über Schiffe ist von 1607). Allein seine Bibliothek umfasst rund 15 000 Bücher – „eher mehr“. Geschadet hat es der Ehe nicht: Im kommenden Jahr feiern sie Goldene Hochzeit.

Seit vielen Jahren ist Ahlers als stellvertretender Vorsitzender des Vereins der Musikfreunde mitverantwortlich für das Musikprogramm. Zudem betreut er im „inForum“ die Vortrags-AG und wirkt bei der Organisation zeitgeschichtlicher Vorträge mit. Sport betreibt er ebenfalls – bis vor kurzem Volleyball, weiterhin Gymnastik und Saunagänge. Urlaub macht das Ehepaar Ahlers am liebsten auf Spiekeroog und Norderney.

Aufs Musizieren kann und will er noch lange nicht verzichten. Nach Jahrzehnten als Bassist der Flower Street Jazzband spielt er jetzt – nach deren Auflösung – in zwei Nachfolgeformationen: im Trio „Kleine Jazzmusik“ und im „Flower Street Jazztett“. Die Jahre in der Flower Street Jazzband möchte er nicht missen. Es gab Auftritte in den USA, ebenso beim „Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten“ in Berlin, bei Kanzlerfesten, auf Pressebällen, im Fernsehen und auf zahllosen Jazz-Festivals.

Einen Beruf hatte der in Oldenburg geborene Ahlers natürlich auch. Nach der Schulzeit absolvierte er zwei Ausbildungen: als Technischer Kaufmann im Groß- und Außenhandel und als Kfz-Mechaniker. Danach arbeitete er über 40 Jahre in einem Oldenburger Autohaus, aus dem er 2008 als Betriebsleiter in den Ruhestand ging.

Am 24. März kommt also der Fünfundsiebzigste. Dabei sein werden dann auch Tochter Carolin und Sohn Tim mit ihren Partnern. Ob auch „seine“ Jazzer auftreten werden, verrät er noch nicht.