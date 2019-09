Oldenburg Bei Familie Price geht es zu, wie bei allen Familien: Sie lieben sich, sie streiten sich, sie gehen auseinander und sie finden wieder zusammen. Im Theaterstück „Dinge, die ich sicher weiß“ von Andrew Bovell, das ab diesen Samstag im Kleinen Haus des Staatstheaters zu sehen ist, begleitet man die Familie, bestehend aus Vater, Mutter und vier erwachsenen Kindern, etwas mehr als ein Jahr.

In jeder der vier Jahreszeiten steht ein anderes Kind im Fokus. Rosie, mit 19 Jahren die jüngste Tochter, bricht ihre aus dem Ruder gelaufene Weltreise ab und flüchtet sich zurück in die Arme ihrer Eltern in einer australischen Kleinstadt. Auch ihre drei älteren Geschwister haben es mit ihrer Abnabelung nicht weit gebracht. Sie wohnen allesamt nur fuß- oder maximal fahrradläufig vom Elternhaus entfernt. Sie haben nach wie vor einen sehr engen Bezug zu ihren Eltern und nehmen gerne mal ein Stück Lasagne mit nach Hause oder geben ihre Kinder ab.

Eigentlich klingt es nach einem sehr idyllischen und harmonischen Familienleben. Doch viele Wünsche blieben bei der Verfolgung eines eigenen Lebensweges auf der Strecke. Und so hinterfragen nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern ihre Lebensentwürfe.

Eva Spott, die die Rolle von Mutter Fran übernommen hat, sagt über das Stück: Es geht darum, wie das Leben schön bleibt, auch wenn man erkennt, dass es nicht das ist, was man mal gedacht hat“.

Im Team von Regisseur Peter Hailer sind Britta Leonhardt für die Kostüme und Dirk Becker für die Bühne zuständig. Die beiden schaffen laut Hailer mit ihrer Ausstattung eine einladende Atmosphäre, die aber keinesfalls realistisch, sondern abstrakt daher kommt. „Die Menschen stehen klar im Vordergrund.“ Eva Spott geht noch etwas mehr ins Detail: „Die Psychologie der Figuren ist unheimlich genau, liebevoll und pointiert beschrieben. Der Bühnenbildner hat eine Fläche geschaffen, die keine Konkurrenz macht, wie etwa ein Naturalismus. Es ist eine Fläche, auf der die Genauigkeiten über das Schauspiel läuft.“ Die Kostüme sind ebenso sorgfältig auf die Spieler abgestimmt. Auch mit Musik oder Soundeffekten wird zugunsten der Akteure nur sparsam umgegangen.

Neben Eva Spott ist Matthias Kleinert als ihr Ehemann Bob zu sehen. Die Rollen der vier Kinder übernehmen Helen Wendt, Rajko Geith, Fabian Kulp und Rebecca Seidel.