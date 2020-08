Programm: Hier gibt es Kunst in allen Facetten

Oldenburg Endlich mit dem Zeichnen beginnen, sich an die erste Holzskulptur wagen oder eigene Malkünste vertiefen: Wer neue kreative Wege sucht, der wird ab August im Kunstkurs-Programm der Werkschule – Werkstatt für Kunst und Kulturarbeit e.V. fündig. In den Disziplinen Bildhauerei, Keramik, Malen und Zeichnen, Fotografie sowie Interdisziplinäres, können 150 Kurse besucht werden.

In Kleingruppen von sechs bis acht Personen lehren die Profis in wöchentlich fortlaufenden Kursen oder Wochenendworkshops. Für Keramik-Begeisterte sind in den laufenden Aufbaukeramik-Kursen und in den „Einführungen in die Drehkeramik“ am Wochenende noch Plätze frei. Breiten Raum nehmen außerdem die Themenkurse wie Gartenkeramik, das Arbeiten mit Porzellan oder der Kurs „Das Glasurmosaik“ mit experimentellen Glasurverfahren ein. Der Bildhauerei-Bereich überzeugt durch ein vielfältiges Angebot im Dreidimensionalen. Sei es das „Freie plastische Gestalten“ mit Ton, die Arbeit mit Holz, Wachs oder anderen Materialien: Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.

Ganz auf den Bereich der künstlerischen Fotografie setzend, vermitteln die Foto-Kurse neben technischem Knowhow vor allem das gewisse Etwas im Bild: Neben Einführungskursen zur Bedienung der Kamera entstehen in den Kursen „Experimentelle Fotografie“ oder im Kurs „Analoge schwarz-weiß-Fotografie“ künstlerische Aufnahmen. Infos und Anmeldung unter Telefon 0441/999 0840, per E-Mail an info@werkschule.de oder über die Internetseite.