Oldenburg Kennen Sie Murphys Gesetz? Es lautet: „Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“ Rainer Zietlow fühlte sich daran erinnert, als er am Samstag, 28. Dezember, herzhaft zubiss und ein Knacken hörte, das nichts Gutes bedeutete. Tatsächlich hatte sich der 64-Jährige die Prothese zerbissen. Sie war durchgebrochen und das einen Tag vor dem Start in den Urlaub nach Helgoland, wo er mit seiner Frau den Jahreswechsel verbringen wollte.

Zietlow versuchte, beim zahnärztlichen Notdienst Hilfe zu bekommen. „Dort war ständig besetzt, dann versuchte ich es beim ärztlichen Notdienst und landete offenbar in einem Call-Center in Mitteldeutschland“, erzählt Zietlow, der vielen noch als SPD-Ratsherr (1991 bis 2011) bekannt sein wird – zuletzt als Fraktionsvorsitzender. Schließlich erreichte Zietlow doch noch einen Zahnarzt, der ihm allerdings nicht helfen konnte. Tatsächlich gelten für den Notdienst besondere Regeln, bestätigt Michael Loewener, Pressesprecher der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Behandelt werden in den Praxen medizinische Notfälle. „Dazu zählen Blutungen, Infektionsbehandlungen und natürlich Zahnschmerzen“, zählt Loewener die Gründe für eine Behandlung auf. Eine zerbrochene Prothese oder ein abgebrochener Zahnersatz sei zwar unangenehm für den Träger, aber kein Notfall.

Die Zahntechnikerinnung bietet jedenfalls keinen Notdienst an, sagte Meike Lehne von der Zahntechnikerinnung Niedersachsen/Bremen auf Nachfrage der NWZ. Sie dürften in Niedersachsen ohne den Auftrag eines Zahnarztes nicht tätig werden. „Zahntechniker dürfen nichts einsetzen oder im Mund des Patienten arbeiten“, erklärte sie weiter. Zietlow gab dennoch nicht auf, setzte sich an den Computer und stieß schließlich auf einen Technikernotdienst in der Nähe vom über 300 Kilometer entfernten Mönchengladbach. Der hätte ihm die Prothese reparieren können, doch der Weg war ihm zu weit.

Schließlich erinnerte er sich daran, dass im Haus einer guten Bekannten ein pensionierter Zahntechniker wohnt. Den rief er an und bat um Hilfe. Tatsächlich konnte der Mann, der noch eine kleine Werkstatt besitzt, helfen. Zietlow trat seinen Urlaub an und genoss ihn in vollen Zügen – mit fester Nahrung und allem drum und dran. Murphys Gesetz war diesmal außer Kraft gesetzt.