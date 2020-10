Quizabend rund um Theater

Oldenburg Am Freitag, 23. Oktober, soll im Format „Bühne eins“ der Sparte 7 gespielt und die Sprache gefeiert werden. Unter dem Titel „Hurra Sprache!“ findet für alle Ratespielliebhaber ein kostenloser Livestream-Quizabend rund um Literatur, Sprache und Theater statt. Einzelkämpfer oder Teams können ab 20 Uhr auf dem digitalen Spielplatz zusammenkommen und in Minispielen um den Sieg des Abends wetteifern. Anmeldungen sind bis zum Freitag, 9. Oktober, per E-Mail an literaturhaus@stadt-oldenburg.de möglich. Hierbei ist anzugeben, ob allein oder im Team angetreten wird, sowie eine Adresse, denn die Spielregeln und weitere Informationen werden per Post zugesandt.

Zu sehen ist der Abend parallel auf Oeins TV über Kabel, auf der Homepage von Oeins sowie den Facebook-Seiten von Staatstheater und Kulturschnack.