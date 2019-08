Oldenburg „Eigentlich fing alles an, als ich mein Profil bei ,Couchsurfing’ löschen wollte“, sagt Sebastian von Zeberg. Seit 2012 ist er auf der Internetseite, bei der Menschen anderen Leuten ihre Couch kostenlos zum Schlafen zur Verfügung stellen, angemeldet. „Ich hatte das bis dahin aber kaum genutzt“, sagt der 28-Jährige. Er meldete sich auf der Internetseite an, um sich abzumelden. „Aber da habe ich gesehen, dass ich 20 Anfragen von Leuten hatte, die alle bei mir schlafen wollten“, sagt von Zeberg. Das war der Moment, in dem er es sich anders überlegte. Das Profil blieb. Sebastian von Zebergs Couch wurde zur Herberge für mittlerweile knapp 60 Reisende.

Dementsprechend viele verschiedene Menschen aus aller Welt hat Sebastian von Zeberg kennen gelernt und in seine WG, in der noch zwei weitere Mieter leben, eingeladen. „Hier waren Leute aus der Türkei, Brasilien oder Finnland. Die meisten Leute waren super. Mit denen haben ich und auch meine Mitbewohner dann viel unternommen, ihnen die Stadt gezeigt und wir haben gemeinsam gekocht. Es gibt vielleicht drei oder vier Leute, mit denen ich nicht so gut klargekommen bin“, sagt er.

Dazu gehört eine junge Frau, die laut von Zeberg für ein Festival nach Oldenburg kam. „Sie fuhr mit dem Taxi vor. Als der Fahrer von ihr kein Geld wollte, hätte mir das schon zu denken geben sollen“, sagt von Zeberg. Er lies sie dennoch bei sich schlafen. „Sie ging an drei Tagen auf das Festival und wurde drei Mal rausgeworfen. Beim dritten Mal stand sie mitten in der Nacht vor meiner Tür und hatte noch eine zweite Person dabei, von der ich vorher nichts wusste“, sagt der 28-Jährige. Das sei ihm dann doch zu viel geworden. Er habe sie zwar bei sich schlafen lassen, allerdings unter der Bedingung, dass sie seine Wohnung am nächsten Morgen endgültig verlassen. „Sie waren auch wirklich am nächsten Tag weg. Aber dafür stand plötzlich ein Nussknacker vor meinem Bett“, schildert von Zeberg die kuriose Situation.

Solche Erfahrungen seienlaut Sebastian von Zeberg aber selten. „Es hilft immer, die Bewertungen der Leute zu checken, bevor man sie zu sich einlädt“, sagt er. Vor allem für junge Frauen, die selbst auf Reisen sind oder Gäste bei sich aufnehmen, sei das besonders wichtig. „Sobald es Internetseiten gibt, auf denen man Fotos hochladen kann, wird das leider oft als Datingplattform missbraucht“, sagt von Zeberg. Um bösen Überraschungen vorzubeugen, helfe deshalb immer der Blick auf das Onlineprofil der „Couchsurfer“.

Es gebe allerdings Ausnahmen, bei denen selbst das nicht helfe. „Einmal hatte ich einen Mann aufgenommen. Er war auch wirklich nett. Nur hatte er vorher leider nicht gesagt, dass er Nudist ist. Als er dann plötzlich vollkommen nackt auf meinem Sofa saß, war das schon erstmal komisch“, sagt der Oldenburger. Rausgeworfen habe er diesen Gast aber nicht. „Wir haben kurz gequatscht und dann war auch alles wieder gut. Aber eigentlich sollte auch sowas vorher kommuniziert werden. Für mich hat das mit Respekt zu tun“, sagt er.

Schön sei es für von Zeberg immer, wenn seine Gäste nicht nur einen günstigen Schlafplatz wollen, sondern auch den Kontakt zum Gastgeber suchen. „In der Regel wollen die Leute aber auch Zeit mit ihren Gastgebern verbringen. Und da alle bei ,Couchsurfing’ in meinen Augen meistens auch recht ähnliche Charaktere sind, versteht man sich eigentlich auch immer gut. Das ist zumindest meine Erfahrung“, sagt von Zeberg. Für ihn sei es sogar spannender, anderen seine Stadt zu zeigen, als selbst als „Couchsurfer“ zu reisen. „Ich war zwar selbst schon als ,Couchsurfer’ unterwegs, aber echt selten. Wenn ich reise, schlafe ich nämlich lieber irgendwo draußen“, sagt er.

In besonderes guter Erinnerung ist Sebastian von Zeberg auch ein weiterer Gast geblieben. Ebenfalls eine junge Frau, die sich von ihm einen Schriftzug hat zeichnen lassen. „Er lautete ,Man kann sich nur so weit biegen bis man bricht’. Zwei Tage später hat sie sich den Spruch in Hamburg tätowieren lassen. Allerdings leider mit einem Rechtschreibfehler“, sagt der 28-jährige Künstler.

Sebastian von Zebergs Erfahrungen als „Couchsurfing“-Gastgeber sind zahlreich. Viele seiner Gäste hätte er gerne länger zu Besuch gehabt. Zwischen ihnen habe die Chemie gestimmt. Geklaut wurde laut des 28-Jährigen übrigens tatsächlich noch nie etwas. „Es ist eher so, dass ich hier hinterher mehr stehen habe, als vorher. Besonders, was Essen betrifft“, sagt er.

Dass er sein Profil bei „Couchsurfing“ damals nicht gelöscht hat, habe Sebastian von Zeberg tatsächlich nicht bereut. „Ich habe durch die Erfahrung meinen Horizont erweitert und echt tolle Menschen getroffen. Manchmal bin ich mit ihnen sogar spontan ein Stück mitgereist“, sagt der 28-Jährige, der bei extremem Platzmangel sogar sein eigenes Bett zur Verfügung stellt und selbst unter dem Küchentisch schläft.

