Oldenburg Viele sind an dem Bild vorbeigegangen: Das Kind im Kostüm einer Meerjungfrau ziert den Verkaufswagen der Fischhändlerfamilie Reis aus Nesse (bei Bremerhaven). Seit 13 Jahren ist das so. Seit vergangenen Freitag ist damit Schluss – zumindest in Oldenburg. Wie berichtet, dürfen Volker und Nicole Reis das Abbild ihrer Tochter (damals fünf, heute 18 Jahre alt) nicht mehr zeigen. Das hat das Ordnungsamt verfügt.

Die NWZ war von Kunden über diese Entscheidung informiert worden. Eine Recherche auf dem Rathausmarkt am vergangenen Freitag bestätigte diese Hinweise. Im Gespräch mit dem Ehepaar Reis stellte sich heraus, dass es eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 119 „Grob anstößige und belästigende Handlungen“ (Ordnungswidrigkeitengesetz) begangen haben soll. Und daran sei nicht allein das Bild am Wagen schuld.

Der heiße Backfisch

Auf Nachfrage beim Ordnungsamt hatte Volker Reis erfahren, dass ein Foto vorliege, auf dem genau unter der Meerjungfrau der Werbeaufsteller „Heißer Backfisch“ stehe (nicht „Frischer Backfisch“, wie die NWZ den Händler versehentlich falsch zitiert hat).

In die falsche Ecke gestellt



Nicole und Volker Reis waren fassungslos darüber, dass man sie grob anstößiger Handlungen bezichtigte. Ihre Tochter sei damals stolz gewesen, als Meerjungfrau verkleidet auf den Wagen zu kommen und finde das immer noch klasse, so die Mutter. Der Vater betonte, das Schild „Heißer Backfisch“ habe nur während des Aufbaus des Standes nahe der Meerjungfrau gestanden. Wie berichtet, war das Ordnungsamt am Freitag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die NWZ hat ihre Fragen schriftlich eingereicht. Das sind die Antworten aus dem Ordnungsamt:

Hat jemand eine Anzeige erstattet ?

Wir haben einen Hinweis bekommen, dem sind wir verpflichtet, nachzugehen.

Was ist aus Sicht der Behörde grob anstößig ?

Die Abbildung eines nahezu unbekleideten, geschminkten fünfjährigen Kindes ist gerade auch im Zusammenhang mit dem Werbeslogan „Heißer Backfisch“ unzweifelhaft als anstößig zu werten. Unterschwellig und zweideutig wird hier ein sexuelles Motiv mit dem dargestellten halbnackten und geschminkten Kind verwoben. Aus diesem Grund ist diese Werbung als anstößig im Sinne des § 119 OWiG nicht hinnehmbar. Dass das Motiv schon 13 Jahre existiert, macht die Sache nicht besser, es ist bislang nur nicht aufgefallen.

Was sind

die Konsequenzen ?

Die Werbung muss abgedeckt oder entfernt werden. Sie darf hier in Oldenburg nicht weiter sichtbar sein. Wir überlassen es dem Fischhändler, wie er das sicherstellt. Die Ahndung wird sich hier beim ersten Mal vermutlich auf 98,50 Euro belaufen (70 Euro Bußgeld zzgl. 28,50 Euro Verwaltungskosten).

• Weitere REaktionen

Die Meinung der Leserinnen und Leser ist unterschiedlich, aber eindeutig. An der Online-Abstimmung zur Frage „Soll das Bild der kleinen Meerjungfrau gezeigt werden?" haben, mehr als 800 Personen teilgenommen. 64 Prozent waren dafür, nur 14 Prozent dagegen.