Oldenburg Ein Musiktheater zwischen Gipsy Swing, Chanson, Latin Moods und American Folk konnten die Kultursommergäste am Donnerstagabend erleben. Rupa and the April Fishes traten nicht nur mit einer stimmgewaltigen Sängerin, sondern auch mit einer Botschaft auf die Bühne. In den Songs geht es um globale Probleme, um Flucht und Menschenverachtung, Umweltverschmutzung und die Ermahnung, nicht zu vergessen.