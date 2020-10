Schlossfloh an diesem Sonntag

Oldenburg Der zweite Schlossfloh-Trödelmarkt in diesem Jahr auf dem Pferdemarkt findet am Sonntag, 11. Oktober, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr statt. Die Händlertickets sind ausverkauft. Der Einlass für Besucher ist an zwei Stellen gegen Eintritt möglich. Über die Eintrittskartenkontrolle wird die Besucheranzahl auf dem Markt geregelt. Um Wartezeiten zu vermeiden, werden Besucher gebeten, verteilt über den Tag den Markt zu besuchen – auch nachmittags lassen sich noch Schnäppchen machen. Es gilt eine Maskenpflicht.