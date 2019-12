Oldenburg Wie hieß noch mal dieses weiße Zeug, das angeblich vom Himmel fällt? Ach ja, Schnee. Im Raum Oldenburg ist mit entsprechender Sichtung derzeit nicht zu rechnen. Weiße Weihnacht, so viel kann man wohl sagen, fällt auch in diesem Jahr aus. Vielleicht sollte der Weihnachtsmann bei seinem bevorzugten Gefährt umsatteln.

Aber der Winter hat ja auch gerade erst begonnen. Insofern bleibt die Hoffnung, dass der Holzschlitten, der im Schuppen in der hintersten Ecke verstaubt, doch zu mehr gut ist, als nur um den Kamin zu heizen. Auch die Stadt hat schließlich nicht tonnenweise Streusalz angeschafft, um auf Jahrtausende hinaus die Frühstückseier würzen zu können.

Aber wann ist es soweit? Wann fallen die ersten Flocken? Kürzlich fielen tatsächlich schon für ein paar Minuten welche vom Himmel. Doch bei den aktuell herrschenden Temperaturen hatten sie keine Chance auf ein Überdauern: Kein Flöckchen blieb liegen.

Gefragt sind daher nun Oldenburgs Wetter-Spürnasen: Wann zeigt sich die Stadt endlich ganz in Weiß? Wann lohnt es sich, die Langlaufskier vom Dachboden zu kramen und die Kufen der Schlitten zu wachsen? Mach Sie mit bei unserem Schnee-Bingo! Nennen Sie uns das Datum, an dem Sie meinen, dass hier Schnee fällt. Gemeint sind dabei nicht ein paar Flöckchen, die sofort wieder schmelzen. Sondern wir fragen nach der ersten richtigen Schneedecke in Oldenburg.

Anhaltspunkt: Wenn Sie den Gehweg vor Ihrem Haus freischippen müssen, dann ist es soweit.