Oldenburg Es ist noch nicht punkt 0 Uhr, als der Himmel über Oldenburg zu explodieren scheint. Überall steigen Raketen in den Himmel, es blitzt, funkelt und leuchtet in schillernden Farben: Die Huntestadt begrüßte das neue Jahr laut und vor allem bunt.

Hier eine Auswahl der Partybilder:

Viele Menschen, hatten ihre Partys in und um die Stadt unterbrochen, um sich das Farbschauspiel anzusehen, um dann entspannt weiterzufeiern. Egal ob in der rappelvollen Klinkerburg, der Kulturetage oder etwas weiter außerhalb in der Finca und Bar Celona in Wechloy – die Stimmung auf den Partys war überall toll und weitestgehend friedlich, wie die Polizei mitteilte.

„Es gab einige Auseinandersetzungen aber keine Massenschlägereien oder vergleichbares“, sagte Dienstschichtleiterin Katja Franke auf Nachfrage der NWZ am Neujahrsmorgen. Das liege wohl auch daran, dass viele Menschen auf den Partys und nicht auf der Straße gefeiert haben, vermutet die Hauptkommissarin, die sehr zufrieden mit dem Verlauf der Nacht ist.

Sichere Fahrt nach Hause

Wohl auch, weil es im Stadtgebiet zu keinem schlimmen Unfall gekommen sei. Obwohl der dichte Nebel nach Mitternacht viele Autofahrer vor große Herausforderungen stellte, sicher nach Hause zu kommen.

Zufrieden ist auch die VWG mit den Fahrgastzahlen ihrer Busflotte. Mehr als 5000 Personen seien in der Silvesternacht von dem Unternehmen befördert worden, teilte Prokurist Morell Predoehl mit. Damit hätte sich bestätigt, dass das Nachtexpressangebot der VWG in der Silvesternacht im 15-Minuten-Takt sehr gut angenommen werde, so Predoehl weiter.

Erschwert hätte den Fahrbetrieb allerdings der aufziehende Nebel in der zweiten Hälfte der Nacht. Die Busse hätten bei Sichtweiten von unter zehn Metern zum Teil in Schrittgeschwindigkeit fahren müssen.