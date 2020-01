Oldenburg Egal Kulturetage, Klinkerburg, Finca & Bar Celona oder auf einer der vielen anderen Partys in Oldenburg – der Beginn des neuen Jahrzehnts wurde stimmungsvoll gefeiert. Dazu gehören neben dem bunten Feuerwerk und Sekt auch Rudereinlagen zu „Aloha heja he“ und viele gute Vorsätze.

So wollen Andrea und Swen, die in der Kulturetage gefeiert haben, abnehmen. Fentje, die mit Freunden in der Finca feierte, ist erst kürzlich von Wilhelmshaven nach Oldenburg gezogen und will neue Freunde finden. Einen Schritt weiter geht Christine, die mit Freunden in der Kulturetage war. Die 46-Jährige will in 2020 ihr Single-Dasein beenden.

