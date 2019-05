Oldenburg Hier kommt es nicht auf den richtigen Ton an: Wer denkt, dass er nicht singen kann, ist beim Bürgersingen an der Lambertikirche an der richtigen Adresse. Denn hier kommt es nicht auf musikalische Fähigkeiten an, sondern auf das gemeinsame Miteinander.

• Am Mittwoch, 29. Mai, beginnt um 17.30 Uhr die dritte Auflage der Aktion, die die Oldenburger Bürgerstiftung und Renate Eriksen ins Leben gerufen haben. Einmal pro Woche kommen alle, die Lust auf ein Rudelsingen haben, für eine halbe Stunde zum Volksliedersingen vorbei.

„Die Zahl der Teilnehmer ist von Woche zu Woche gestiegen“, berichtet die Initiatorin von den vergangenen Veranstaltungen. Waren am Anfang zwischen 50 und 100 Frauen und Männer da, stieg die Zahl im Laufe der Veranstaltungsreihe auf fast 200. „Die Gedanken sind frei“ sei eines der Lieblingslieder, das beim Bürgersingen oft zu hören sei, erzählt Eriksen von den Erfahrungen.

Viele Anhänger des Bürgersingens sind ältere Menschen. „Aber es kommen regelmäßig auch Mütter mit kleinen Kindern“, berichtet Eriksen weiter. „Die kennen die Lieder zwar häufig selbst nicht mehr. Sie sind aber offenbar daran interessiert, dass ihre Kinder ein gemeinsames Singen hören und kennen.“

Gesungen wird aus einem Textbuch, das vor Ort für zwei Euro zum Kauf angeboten und für alle Treffen herangezogen wird. Auch eine Ausleihe ist möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Acht Sitzbänke werden aufgestellt. Wer mag, kann aber auch seine eigene Sitzgelegenheit mitbringen. Das Bürgersingen findet bei jedem Wetter statt. Regnet es, weichen die Sänger in die „Häusing“ zwischen der Nord-LB und Galeria Kaufhof aus.

Zu dem Treffen an den Stufen der Lambertikirche ist jeweils ein Chor eingeladen – zum Auftakt an diesem Mittwoch, 29. Mai, der Männerchor SV Ofenerdiek. Chorleiter Karl Köhler ist begeistert von dieser Idee und übernimmt bereits zum 5. Mal eine Patenschaft. „Die Chöre suchen die Lieder aus und stimmen an.“ Das Bürgersingen ist kein Konzert, es geht um das gemeinsame Singen.

• Am 5. Juni ist der Shanty Chor Oldenburg an der Reihe, am 12. Juni der Männergesangsverein Wüsting. Bis zum 21. August wird an jedem Mittwoch für 30 Minuten gesungen.

Die Veranstalter hoffen, dass, wer alle 14 Mittwoch-Singrunden über den Sommer hinweg mitgemacht, feststellen wird, dass er oder sie immer besser wird und merkt, dass das Singen gar nicht so schwer zu erlernen ist.