Oldenburg Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Frage wird sich vermutlich gar nicht stellen. Im Kulturausschuss scheiterte die Idee der Jade-Hochschule, mit großen um den Wallring verteilten Ohren-Plastiken auf die Bedeutung Oldenburgs als einer der weltweit bedeutendsten Standorte der Hörforschung hinzuweisen.

Aber möglicherweise war der Kulturausschuss auch das falsche Forum. Ulrik Kowalk vom Fachbereich Bauwesen, Geoinformation, Gesundheitstechnologie der Jade-Hochschule hätte mit seiner Präsentation im Ausschuss für Wirtschaftsförderung vermutlich eher Gehör gefunden. Doch so bezeichnete Grünen-Ratsherr Kurt Bernhardt die überdimensionierten bis zu zwei Meter großen auf einem 1000 Kilogramm schweren Betonsockel stehenden knallbunten Ohren als „nicht unbedingt kulturell wertvoll“. Unbefristet dürften sie auf keinen Fall an prominenten Stellen aufgestellt werden. Seine Parteikollegin Ute Goronczy störte sich an der klimabelastenden Verarbeitung von Beton und dem Einsatz von Glasfaser-Kunststoff und Hartschaum.

FDP-Ratsfrau Christiane Ratjen-Damerau vermisste eine künstlerische Gestaltung, große Ohren als Werbeträger lehne sie ab, sagte Ratjen-Damerau.

CDU-Ratsherr Michael Schilling lobte den Ansatz, auf die Bedeutung der Hörforschung für Oldenburg hinzuweisen. Das Konzept müsse gleichwohl überdacht werden.

Ulrik Kowalk reagierte nach der Sitzung des Ausschusses und fügte hinzu, dass die gewünschte Interaktivität durchaus gegeben ist, da sich auf jeder Hinweistafel ein QR-Code befinden wird, der weitere Informationen zum Thema „Hören“ etc. verfügbar macht.

„Grundsätzlich kann die Ohrmuschel in ihrer Form schon als Kunstobjekt betrachtet werden“, schreibt er. Der Hörsinn werde im normalen Alltag vornehmlich als gegeben empfunden und häufig nicht weiter beachtet. Der Mensch fixiere in der Regel auf die Augen, generell werde der visuelle Sinn als sehr viel wichtiger erlebt.

„Daher sehen wir es als unsere Aufgabe an, für das Hören zu sensibilisieren, die Ohrmuschel steht als Sinnbild dafür“, so Kowalk weiter. Die Skulpturen selbst seien als handgemachte Einzelstücke selbstverständlich Kunstwerke (das Wort „Plastikohren“ war da etwas verfehlt).

„Uns ist wichtig, dass die Aktion nicht als Werbung verstanden wird, sondern als Chance, über einen spannenden Teil des Oldenburger Treibens zu informieren, und zur Sensibilisierung“, so der Hörforscher. Finanzielle Auswirkungen auf die Stadt hätte das Projekt wohl nicht. Es gebe ausreichend Sponsoren.