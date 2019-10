Oldenburg /Soltau Von ihrem Schicksalsschlag erfuhr die 40-jährige Frau M. erst kürzlich nach einem Aufenthalt im Klinikum Oldenburg, wo sie auf die Palliativstation verlegt wurde. Gemeinsam mit ihren fünf Kindern im Alter von elf bis 23 Jahren entschied die Familie, sich trotz der Diagnose nicht die Lust und den Spaß am Leben nehmen zu lassen.

Daher war es der jungen Mutter ein besonderes Anliegen, gemeinsam mit der ganzen Familie einen unbeschwerten Tag im Freizeitpark Heide-Park Soltau zu erleben. In einem Gespräch mit der Familie erfuhr Mark Castens, Vorsitzender des Ovelgönner Vereins „Lebenswunsch“, von diesem Anliegen. Der gemeinnützige Verein setzt sich für die letzten Wünsche schwerkranker Menschen ein. So sollte auch der Wunsch von Frau M. in Erfüllung gehen. Am Tag der Deutschen Einheit wurde die Oldenburger Familie mit der Hilfe von drei ausgebildeten Personen vom Ambulance-Service-Nord abgeholt.

Ein Tag voller Glück

Von Mitarbeitern des Heide-Parks wurde die Familie vor Ort empfangen. Sie wurden mit sogenannten Expresskarten ausgestattet, damit sie an den Karussells und Achterbahnen nicht anstehen mussten. Auch das Wetter schien dem Ausflug am Feiertag wohlgesonnen: Den ganzen Tag über schien die Sonne. Die Kinder machten sich von einer zur nächsten Attraktion, während Frau M. mal gehend mal sitzend im Rollstuhl in Begleitung hinterherkam. „Die Kinder glücklich zu sehen, macht mich happy“, erklärte die 40-Jährige.

Zum Essen und Trinken traf man sich an den Restaurants im Park und erfuhr von den vielen Emotionen, die die Kinder in den Achterbahnen und Karussells verspürten. Schließlich gelang es ihnen, auch den „Lebenswunsch“-Vorsitzenden Castens für eine Mitfahrt im „Collossos“, eine 1344 Meter lange und 60 Meter hohe Holzachterbahn, zu überzeugen.

Erfüllte Wünsche

„Die Familie erlebte einen wunderbaren Tag, völlig ohne Sorgen und Ängste“, berichtete Castens. Ein Tag mit viel Lachen und Freude am Leben. Erschöpft trat das Grüppchen die Heimfahrt an und erreichte die Palliativstation am Oldenburger Uniklinikum gegen 20 Uhr. „Der Mutter war es wahnsinnig wichtig, dass ihre Kinder einen schönen Tag erleben konnten. Das konnte sie ihnen zuvor aus finanziellen Gründen nicht ermöglichen“, sagte Castens.

„Das war wirklich schön. Ihre Erkrankung und die Gesamtsituation waren kein Thema, es war ein ganz normaler Familientag“, ergänzte der Vereinsvorsitzende. Schon bald soll Frau M. ins Hospiz ziehen. Der Ausflug mit ihrer Familie wird ihr in Erinnerung bleiben.

Um tätig werden zu können ist der gemeinnützige Verein „Lebenswunsch“ vor allem auf Spenden und Förderer angewiesen, der sich im gesamten Nordwesten für Menschen in der letzten Lebensphase engagiert.

Mehr Informationen zum Verein gibt es unter: oder www.lebenswunsch.org oder www.facebook.com/lebenswunschverein