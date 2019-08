Oldenburg Vom Fassanstich am Anfang bis Hip-Hop und Rockmusik in der Nacht: So feierte man am Donnerstag den ersten Tag des Stadtfestes in Oldenburg. Ich habe das Fest in Oldenburg zum ersten Mal erlebt und kann schon sicher sagen, dass ich damit eine der größten kulturellen Erfahrungen in Oldenburg hatte.

Alles fing um 17 Uhr an: Bei der Eröffnung des Festes gab es gleich die erste Überraschung, als der Oberbürgermeister mit einem Hammer auf ein großen Bierfass einschlug. Danach sprudelte das Bier aus dem Fass und wurde als Freibier an die Festbesucher verteilt. Das kannte ich bisher nicht.

Norddeutsche Küche ausprobiert

Wenn man richtig feiern möchte, braucht man auch etwas zu Essen. Verschiedene Stände mit Essen und Trinken befinden sich an diesen Tagen an jeder Ecke des Stadtzentrums. Ich hatte auch endlich die Möglichkeit, etwas von der norddeutschen Küche zu probieren: Als eine der Spezialitäten habe ich mir einen Stand mit Backfischbrötchen ausgesucht. (Ich hätte nie gedacht, dass Fisch mit Brötchen eine gute Kombination sein könnte.)

Das Stadtfest ist aber eigentlich ein richtiges Musikfest: Es bietet nämlich bei weitem nicht nur etwas zu essen, sondern auch viel Gelegenheit zum Tanzen. Mehr als zehn Bühnen waren voll mit Rock, Pop, Techno, Hip-Hop und Schlagermusik: Durchzukommen war schon relativ schwierig am Abend, da die Straßen voll waren. Es war für mich eine tolle Gelegenheit, mal die deutsche Musik zu genießen, aber auch eine Herausforderung: Deutsche Hip-Hop-Texte um 12 Uhr nachts voll zu verstehen? Da kam ich sprachlich an meine Grenzen!

Der Kampf der Künstler

Neben Musik war beim Stadtfest auch Kunst dabei: Beim Graffiti-Wettbewerb kämpften die Künstler gegeneinander auf der Heiligengeiststraße mit ihren einzigartigen Graffiti-Werken. Aber erst am Samstag wird klar sein, welcher Künstler den Wettbewerb gewinnt.

Mit dem Wetter hatten die Stadtfestbesucher auch Glück: Sonnig war es den ganzen Tag und regenfrei blieb es auch am Abend. Weiter geht es mit der Feierei am Wochenende. Mit schönem Wetter, Musik und Kunst, Essen und Trinken – und mit mir.