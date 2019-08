Oldenburg Drei Jahre sind vergangen, seit es auf dem Oldenburger Stadtfest eine eigene Hip-Hop-Bühne gab. Eine echte Durststrecke, die in diesem Jahr beendet wird – „mit einem Programm, das sich sehen lassen kann“, verspricht Organisator Christian Kahmann.

An allen drei Stadtfesttagen wird es ein Programm auf der sogenannten „One Love Hip-Hop-Bühne“ an der Heiligengeiststraße geben (siehe Infokasten). Hauptsächlich geht es dabei um Musik. „Wir haben Künstler aus Oldenburg aber auch aus anderen Städten eingeladen, bei uns aufzutreten“, berichtet Kahmann. Besondere Höhepunkte seien die Hip-Hop-Urgesteine Sam und Max aus Hannover, Moneymaxxx, der seine Wurzeln in Oldenburg hat, und Classic der Dicke aus der Schweiz.

Die Wettkämpfe

Abgerundet wird das Musikprogramm mit den sogenannten Battles, den Wettkämpfen. „Es gibt zwei Rap-Battle“, sagt Kahmann. Im Freestyle-Modus, würden die Teilnehmer ohne Vorbereitung antreten und quasi aus dem Stehgreif rappen. Genau andersherum laufe es bei den „Written-Battles“. „Da treten Rapper gegeneinander an, die im Vorfeld wissen, wer ihr Gegner ist und sich vorbereiten können“, beschreibt der Organisator.

William Schütte aus Hatten, der unter dem Künstlernamen P-Haze antritt, stellt sich im Written Battle bYves aus Oldenburg und hat der NWZ erklärt, wie er sich auf die Begegnung vorbereitet. „Ich habe leider nicht viel über meinen Gegner herausfinden können, deshalb versuche ich, Anspielungen auf seinen Namen und Oldenburger Referenzen in meinen Text einzubauen.“

Wortspiele und Reime

Wichtig sei dabei, die für den Hip Hop typischen Wortspielereien und Reime einzubauen. Im Text selbst gehe es dann darum, den Gegner anzugreifen. Dabei greife man auf Beleidigungen und Übertreibungen zurück. „Wir klären aber im Vorfeld ab, wo die Grenzen gezogen werden, damit man weiß, was in Ordnung ist und wo der Spaß aufhört“, erklärt der 24-Jährige, der mit elf Jahren angefangen hat zu rappen.

Seinen ersten Auftritt hatte Schütte vor fünf Jahren auf dem Oldenburger Stadtfest. „Das war auch auf der One-Love-Bühne. Damals war ich sehr nervös“, erinnert sich der Rapper, der sich im normalen Leben als sogenannter Greenkeeper um die Pflege des Golfplatzes in Dingstede kümmert. Heute gehe er gelassener in den Wettstreit.

Graffiti und Streetart

Darüber hinaus treten an allen drei Tagen Graffiti- und Streetart-Künstler im Graffiti Battle Black & White an. „In Zweierteams gestalten die Teilnehmer eine 2,20 mal 1,80 Meter große Leinwand und haben dafür zwei Mal 45 Minuten Zeit“, erklärt Robin Holthaus aus Oldenburg, der einer der Teilnehmer ist. Benutzt werden dabei nur weiße und schwarze Stifte, die thematische Gestaltung der Werke ist völlig offen.

„Die Teampartner müssen sich gut aufeinander abstimmen, weil sie auf der gleichen Leinwand arbeiten. Am Ende entsteht dann ein Gesamtkunstwerk“, sagt der 29-Jährige, der gerne im Comic-Style arbeitet. „Da kann man Kunst bei der Entstehung zuschauen“, freut sich Holthaus. Die Zuschauer hätten vor und nach dem Wettbewerb zudem die Möglichkeit, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.

„Es ist schön, dass es wieder Hip Hop auf dem Stadtfest gibt“, freut sich Kahmann. Denn in der Vergangenheit sei die One-Love-Bühne ein fester Bestandteil im Programm der Veranstaltung gewesen. „Angefangen haben wir damit vor zehn Jahren. Mittlerweile ist das schon fast wie ein Klassentreffen der Oldenburger Hip-Hop-Szene“, sagt der 35-Jährige, der seit etwa vier Wochen fast jeden Tag 18 Stunden auf den Beinen ist und versucht, ein möglichst rundes Programm auf die Beine zu stellen.

Die eine Liebe

„Das ist jetzt ein ganz schön großer Stiefel Arbeit“, sagt der 35-Jährige. „Das wird im nächsten Jahr hoffentlich etwas entspannter.“ Denn eines ist klar: Eine erneute Durststrecke soll es für die Hip-Hop-Fans nicht geben. Schließlich sei der Hip Hop die eine Liebe, was auch aus dem Namen der Bühne (One Love) hervorgehe. „Außerdem bilden die Anfangsbuchstaben O und L das Kfz-Kürzel für die Stadt Oldenburg“, so Kahmann.

Neben dem Bühnenprogramm können sich die Besucher in der unmittelbaren Nähe auch kulinarisch versorgen. „Wir haben einen Getränkewagen und zwei Essensstände organisiert. Da gibt es Pizzaschnecken und Burger, falls der kleine oder größere Hunger kommt“, verspricht Kahmann.

So wurde im Jahr 2015 an der One-Love-Bühne gefeiert