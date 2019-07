Oldenburg Es ist gar nicht so viel auf dem Plakat zu sehen: Ein paar weiße Linien auf hellblauem Grund, ein paar Buchstaben und Zahlen und – als Blickfang – ein knallgelbes Eis am Stiel in einer etwas seltsamen Form. Aber Moment: Ist das nicht der Umriss des Stadtgebiets? Ja, das ist er. Deike Driefholt hat sich beim Kreieren ihres Entwurfs für das Stadtfestplakat natürlich etwas gedacht – und damit die NWZ-Leser überzeugt.

Rund 2200 Menschen hatten sich an der Abstimmung zum Plakatwettbewerb beteiligt. Vier Entwürfe, die eine Jury zuvor aus rund 70 Einsendungen ausgewählt hatte, standen im Wettbewerb. 37 Prozent der Stimmen entfielen auf den Vorschlag von Driefholt.

Die 22-Jährige absolviert eine Ausbildung zur Mediengestalterin Digital und Print beim Designbüro Ideendirektoren am Staugraben und kommt im August ins dritte Ausbildungsjahr. Dass sie sich mit ihrem Entwurf durchgesetzt hat, hat in ihrer Firma für sehr gute Laune gesorgt.

Als Oldenburgerin gehört das Stadtfest für sie zum Jahresprogramm. „Ich habe da sogar schon mal an einem Getränkestand gearbeitet.“ In diesem Jahr wird sie zum Feiern dabei sein – mit dem Wissen, dass sie für guten Besuch mitverantwortlich ist.

„Ich hatte im vergangenen Jahr bereits am Wettbewerb teilgenommen. Da hatte es nicht geklappt. In diesem Jahr wollte ich es wieder versuchen und hatte auf der Internetseite des Stadtfests danach gesucht“, berichtet Driefholt. Dass ihr Entwurf unbedingt den Umriss der Stadt enthalten sollte, war von Anfang an ihr Ziel. Sie hatte mehrere Entwürfe erstellt, war aber zunächst nicht zufrieden. Erst das knallgelbe Oldenburg-Eis entsprach ihren eigenen Vorstellungen.

„Das Motiv ist individuell für Oldenburg, denn auch das Stadtfest unterscheidet sich von anderen Stadtfesten“, beschreibt sie ihren Gedankengang. Dabei setzt sie auf ihren favorisierten Stil, der eher reduziert ist, um eine „klare und deutliche Botschaft“ zu senden. Die weißen Wellenformen stehen für die Musik, die Oldenburg während der drei Stadtfest-Tage durchdringt. „Und die Kombination mit Gelb und Blau mag ich generell sehr gerne.“

Einen Druckauftrag für 1500 Exemplare der Plakate in der Größe DIN A1 haben die Stadtfestveranstalter in diesen Tagen herausgeben. Ab Anfang August wird die Werbebotschaft für Oldenburgs größte Feier in der gesamten Region an den Laternenpfählen hängen. Das macht Driefholt natürlich stolz. „Von 70 Vorschlägen unter die besten vier zu kommen, war schon toll. Das ist jetzt das Sahnehäubchen“, freut sie sich.

