Stargeiger André Rieu im Kino

Oldenburg „Lasst uns tanzen!“ – Unter diesem Motto lädt André Rieu in diesem Jahr zur traditionellen Konzertreihe auf dem Stadtplatz seiner Heimatstadt Maastricht, gemeinsam mit dem Johann Strauss Orchester, Weltklasse-Sopranen, den Platin-Tenören und ganz besonderen Gästen ein. Fans aus aller Welt und jeden Alters erleben an zwölf Abenden in der Kulisse des mittelalterlichen Stadtplatzes Konzerte voller Humor, Spaß und Gefühl.

Das Cinemaxx-Kino am Stau zeigt am 27. Juli die Aufzeichnung des Konzerts auf der großen Leinwand. Alle Zuschauer dürfen sich auf interessante Einblicke hinter die Kulissen, ein exklusives Interview mit André Rieu und einige weitere Überraschungen freuen. Los geht das Leinwandkonzert um 17 Uhr.

Die Tickets gibt es ab 14 Euro an der Kinokasse oder bereits vorab im Internet.