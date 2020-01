Oldenburg Hochzeit um Mitternacht? Oder die spontane Feier der Vergabe der Oldenburger Stadtrechte vor 675 Jahren? Theobald hatte in seiner Kolumne mehrere Mutmaßungen geäußert, warum die Glocke der Lamberti-Kirche in der Nacht zu diesem Montag von Mitternacht an 15 Minuten läutete. Dass die Erklärung vor allem auf technischer Seite zu suchen ist, war spätestens zu erahnen, als die Turmuhr plötzlich komplett stehenblieb.

Mehrere Leser hatten sich am Montag bei der NWZ gemeldet und von dem nächtlichen Geläut berichtet. Wie es dazu kam, verrät nun der Pastor der Lamberti-Kirche, Ralph Hennings. Dabei verweist er mit einem Augenzwinkern auf den Umstand, dass heutzutage eben kein Glöckner mehr für das kirchliche Signal verantwortlich ist. „Niemand schwingt sich mehr von Glocke zu Glocke wie einst Quasimodo. Heute sorgt digitale Technik für die Steuerung des Geläuts.“

Doch auch die hat ihre Tücken. So war der Plan, dass die Kirchenglocken in der Silvesternacht von 0 Uhr bis 0.15 Uhr läuten sollten, um auf diese Weise neben dem knallenden Feuerwerk auch kirchlich das neue Jahr 2020 zu begrüßen. So sei das auch von der zuständigen Fachfirma einprogrammiert worden, so Hennings. Allerdings hab es zwischenzeitlich einen kurzen Stromausfall gegeben, der für Verwirrung in der Steuerungsanlage sorgte. In der Folge wiederholten die Glocken in der Nacht zum 6. Januar nun ihren Silvesterauftritt. Da diesmal allerdings das begleitende Feuerwerk fehlte und ein Großteil der Menschen im Bett lag, statt auf der Straße zu feiern, sorgte das mitternächtliche Konzert durchaus für Verwunderung.

„Wir können uns dafür nur entschuldigen“, so Hennings. „Leider wohnt niemand von den in der Lamberti-Kirche beschäftigten Menschen direkt neben der Kirche und kann in so einem Fall die Glocken ausschalten.“ Hier half im Nachgang nur, die gesamte Glockensteuerung vom Strom zu trennen. Darum funktionierten zuletzt weder Turmuhr noch Glocke. Für Donnerstag war der Techniker bestellt, um das Problem zu beheben. Wer im Umfeld der Kirche um Mitternacht geweckt werden möchte, muss sich also wieder den Wecker stellen.