Oldenburg Kettenkarussell, Achterbahn und Riesenrad – wer auf dem Kramermarkt unterwegs ist und das vielfältige Angebot nutzen will, muss dafür tief in die Tasche greifen. Oder etwa nicht? Die NWZ hat den Test gemacht.

Die Ausgangsfrage dabei lautete: Wie weit kommt eine fünfköpfige Familie mit 50 Euro auf dem Festgelände? Als Testpersonen konnten wir die Studentinnen Jasmin Volkmann mit deren Töchtern Mia (8) und Lea (6) sowie Heike Peron und deren Tochter Maxima (5) gewinnen.

„Ich vermute, dass wir mit dem Geld etwa eine Stunde hinkommen werden“, sagt Jasmin Volkmann, bevor sich die Gruppe auf den Weg macht. Damit die Kinder möglichst viel von dem Geld in Karussellfahrten investieren können, haben die beiden Mütter vorgesorgt und ihren Töchtern vor dem Kramermarktbesuch noch einen Apfel gegeben. „Dann können wir Geld beim Essen sparen“, sagt Volkmann. Außerdem habe sie ihr Barometer-Gutscheinheft mitgebracht, in dem es für einige Fahrgeschäfte Freifahrten gibt.

Wir sind drei Minuten auf dem Marktgelände, da wollen Lea und Mia schon in die Schiffschaukel. „Das ist Tradition“, sagt ihre Mutter. „Da gehen die beiden jedes Jahr rein. Die zwei Karten kosten zusammen sechs Euro, das erste Geld ist ausgegeben.

Wir setzen unseren Weg über das Gelände fort und schauen uns erst einmal das Angebot genauer an. „Wenn wir normalerweise hier sind, dürfen die Mädchen in drei Karussells“, berichtet Jasmin Volkmann. „Mal sehen ob da heute mehr rumkommt.

Mutter muss mitfahren

Als nächstes hat Lea die Achterbahn „Feuer und Eis“ für sich entdeckt. „Da will ich rein“, sagt sie bestimmt. Ihrer Schwester Mia und Maxima ist das zu schnell. Weil Lea aber noch zu klein ist, um alleine zu fahren, wird sie von ihrer Mutter begleitet. Die Fahrkarten kosten zusammen sieben Euro. „Das war nicht schlecht, aber viel zu langsam“, lautet Leas Urteil nach der Fahrt.

Dann entdeckt Maxima ein Karussell, mit dem sie fahren will: Die Highway Rallye (Fahrpreis drei Euro). In einem kleinen grünen Auto fährt sie auf einer Schiene durch die Gegend und hat viel Spaß dabei. Die Fünfjährige ist in diesem Jahr schon zum zweiten Mal auf dem Kramermarkt und will unbedingt noch ins Riesenrad.

Während Mia und Lea auf ihre Freundin warten, haben sie schon ihr nächstes Ziel ausgemacht. Der Wellenflug, ein Kettenkarussell, soll es sein. Glücklicherweise kann ihre Mutter hier ihr Gutscheinheft einsetzen, so dass wir nur ein Ticket für 3,50 Euro kaufen müssen. Am Ende der Fahrt hat Mia ihren Haarreifen verloren, und Lea ist sich sicher, dass auch dieses Karussell zu langsam ist. Sie will noch in den Aeronauten, das 80 Meter hohe Kettenkarussell. Bis zu diesem Moment sind 19,50 der 50 Euro aufgebraucht.

Weiter geht es mit einer Fahrt im Kinderkarussell für Maxima. Die Fünfjährige sitzt auf einem Holzpferd und genießt die günstigste Fahrt des Tages für 2,50 Euro.

Auf dem Weg zum Riesenrad entdecken die Mädchen die Prinzessinnen und Königinnen aus verschiedenen Disney-Filmen. Da heute der sogenannte Prinzessinnen-Tag ist, halten sich die Frauen in den schicken Kleidern auf dem Gelände auf, posieren für Bilder mit den Besuchern und schreiben fleißig Autogrammkarten für ihre Fans. Zu denen gehören die Mädchen auch, die die Gelegenheit nutzen, sich mit der Frauengruppe ablichten zu lassen – und das, ohne dafür zahlen zu müssen.

Die nächste Fahrt machen Maxima und Lea mit dem Riesenrad. Acht Euro kosten die beiden Tickets. „Ich kann bis nach Hause sehen“, sagt Lea und zeigt auf den Fernsehturm in Wahnbek. Angst haben die beiden Mädchen überhaupt nicht. Sie genießen die Aussicht über die Stadt. Mia ist nicht dabei.

Mädchen sind sich einig

Einig sind sich die drei Mädchen nur beim Laufgeschäft „Discotheca Havanna“. Zu dritt stürmen sie in den Parcours über mehrere Etagen. Dabei müssen sie Hindernisse überwinden, durch rotierende Fässer laufen und aufpassen, dass sie nicht nass werden. Für dieses Abenteuer sind jeweils vier Euro fällig. Der Spaß sei es aber wert gewesen, sagt Mia.

Von den drei Mädchen ist sie die letzte, die eine Fahrt aus dem gemeinsamen Budget antritt. Gemeinsam mit ihrer Mutter, die für ihr Ticket wieder ihr Gutscheinheft nutzen kann, dreht sie eine Runde im Octopussy, einem Fahrgeschäft mit mehreren sich drehenden Gondeln. Das Ticket kostet 3,50 Euro. Damit bleiben 4,50 Euro übrig.

Auf eigene Kosten fahren Lea und ihre Mutter mit dem 80 Meter hohen Kettenkarussell Aeronaut. Grund: Die Tickets waren für das gemeinsame Budget zu teuer, die unerschrockene Sechsjährige wollte aber unbedingt in die Attraktion.

Am Ende sind die Mütter sehr überrascht, dass die gemeinsame Tour über den Kramermarkt mehr als zwei Stunden gedauert hat. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt Heike Peron.

Insgesamt konnten für die 50 Euro 14 Fahrtickets gekauft werden. Der Durchschnittspreis liegt somit bei etwas mehr als 3,50 Euro. „Dafür dass wir mit drei Kindern unterwegs waren, halte ich das Ergebnis für sehr gut“, sagt Jasmin Volkmann. „Die Kinder hatten ihren Spaß, und das ist in Geld nicht aufzuwiegen“, lautet ihr Urteil.

Einen großen Teil ihrer Zeit haben die Mädchen jedoch nicht in den Karussells verbracht. Immer wieder waren die drei damit beschäftigt, Ausschau nach den Prinzessinnen zu halten, von denen sie sich Autogramme besorgen wollten – ein vollkommen kostenloses Abenteuer.