Oldenburg Neben Paul sitzt Pavel und trinkt Mineralwasser. Er sieht jung aus. Sehr jung. Und das ist gut so. Der 59-Jährige hat nämlich noch viel vor. Ein Kinderbuch schreiben. Sich um seine 18 Apfelbäume in Schweden kümmern. Menschen ein bisschen glücklicher machen.

Nächste Woche wird Pavel Möller-Lück 60. Älterwerden gehört zu den Dingen, die dem Laboratorium-Chef keine Sorgen bereiten. „Weil man es nicht ändern kann“, sagt er und rückt Paul, die Protagonistenpuppe aus seinem Demenz-Stück „Der Mann, der niemals weinte“, zurecht. Kopfzerbrechen bereiten würden ihm andere Dinge. Der Klimawandel beispielsweise. „Wenn man Großvater ist, beginnt man anders zu denken, sich um die Zukunft zu sorgen, vor der man die Enkel bewahren und schützen will“, sagt Pavel Möller-Lück.

Stück Für Stück Menschen In Not Unterstützen – Jede Gekaufte Karte Hilft Schneewittchen für Kinder: Samstag, 29. Juni, 14 Uhr, wird „Wer ist die Schönste im ganzen Land“ zugunsten von Kidstime Deutschland, einem Verein, der sich bundesweit für Kinder psychisch kranker Eltern einsetzt, gespielt. Außerdem gehen die Einnahmen an den Verein Hilfe direkt, der einen jungen Mann aus Sierra Leone, Ibrahim Saw, in seinem Studium unterstützt. Der 30-Jährige wurde als Kind von einer Oldenburger Familie unterstützt. AUSVERKAUFT! Fischer für Geflüchtete: Sonntag, 30. Juni, 16 Uhr, ist das Stück „Vom Fischer und seiner Frau“ zu sehen. Unterstützt mit den Einnahmen wird das Forum St. Peter, um Geflüchteten, etwa einer irakischen Familie einen kleinen Urlaub zu ermöglichen. Fischer für Jugendliche: Sonntag, 30. Juni, gibt es um 20 Uhr eine weitere Aufführung von „Vom Fischer und seiner Frau“. Diesmal sollen Kinderferienpatenschaften für Nachwuchs einkommensschwacher Familien unterstützt werden. Träger ist das Jugendwerk der AWO Weser-Ems. Kommen und helfen: Für die Sonntagstermine im Theater Laboratorium an der Kleinen Straße sind noch Karten an der Theaterkasse, unter Telefon 16464 und online erhältlich. www.kidstime-netzwerk.de www.hilfe-direkt.info www.forum-st-peter.de www.jw-weser-ems.de www.t-ol.de Mehr über die Stücke: www.theater-laboratorium.org

Eine verrückte Idee

Auf der Bühne nähert er sich dem Thema mit „Begegnungen am Ende der Welt“ – einem der kommenden Werke – an. Was den Spielleiter umtreibt, wird aufgeführt. „Gestern habe ich ,Den Abend der kleinen Diktatoren’ gespielt – ein zwingender Abend. Wenn ich daran denke, dass Trump sich zur Wiederwahl stellt.“ Seit einem Vierteljahrhundert bewegt Pavel Möller-Lück mit seinem Ensemble Menschen. Bringt sie zum Lachen, Weinen und Nachdenken. Manchmal reicht das nicht. Hin und wieder muss man mehr tun, wenn man die Kraft dazu hat, findet Pavel Möller-Lück. Sein 60. Geburtstag sei dafür ein würdiger Anlass.

„Ich habe lange überlegt, was ich machen soll. Gar nichts oder ganz viel“, sagt er. Irgendetwas, womit er sich selbst nicht zu wichtig nehme, nicht zu groß mache, sollte es sein. „Und dann ist mir was Verrücktes eingefallen: Ich spiele vier Vorstellungen an einem Wochenende.“ Samstag 29. und Sonntag 30. Juni soll der Theatermarathon stattfinden. Natürlich rackert sich der Spielleiter nicht umsonst ab: Alle Einnahmen werden guten Zwecken gespendet. Geholfen wird mit dem Kartenerlös Kindern von Eltern mit psychischen Erkrankungen. „Eine Nische, um die sich zu wenig gekümmert wird. Gerade, weil der Nachwuchs oft Gefahr läuft, selbst zu erkranken“, findet Pavel Möller-Lück. Unterstützen möchte er außerdem einem jungen Mann aus Sierra Leone bei seinem Weg in die Zukunft zukommen lassen. Mit 500 Euro im Monat könnte Ibrahim Saw Business Administration studieren.

Theater für einen guten Zweck

Eine Auszeit möchte der Endfünfziger Geflüchteten aus Oldenburg ermöglichen: das Forum St. Peter organisiert Kurzurlaube für Migranten. Ferien sollen auch Kinder und Jugendliche von Eltern mit wenig Geld machen können. Dafür sorgt eine Spende an die AWO-Organisation Jugendwerk. Das Publikum hilft mit jeder gekauften Karte. Eine zusätzliche Vorstellung gibt Pavel Möller-Lück für Freunde aus ganz Deutschland. Mit dem Erlös der geschlossenen Veranstaltung, möchte der Laboratorium-Leiter alten Damen mit winziger Rente eine Freude machen. „Die sollen sich auch mal einen Frisörbesuch oder eine neue Jacke erlauben können“, sagt er und erzählt, wie schwer es war, Betroffene zu finden – „weil die Scham so groß ist.“ Das erfordere Fingerspitzengefühl. Privat feiern wird Pavel Möller-Lück seinen Geburtstag übrigens im kleinen Familienkreis und abends mit seinen 25 Mitarbeitern.

In die setzt der fast 60-Jährige große Hoffnungen: „Es wäre schön, wenn eine junge Gruppe von Darstellern hier irgendwann übernimmt“, sagt er – ohne ans Aufhören zu denken. „Ich könnte mir vorstellen, abwechselnd in Schweden und Südfrankreich zu leben und zwischendurch mal her zu kommen um einen Abend zu geben.“ Die übrige Zeit würde er sich dann den 18 skandinavischen Obstbäumen widmen. Und dem Schreiben. Dazu brauche er übrigens Musik, dann fange er an zu sprechen, zu spielen, zwei Rollen oder mehr, dazu zeichne er. Hin und wieder staune er selbst, „was da so aus ihm herausfließe“. Pavel Möller-Lück lacht. Er habe das Glück, mit einer besonderen Energie vereint zu sein. Paul zu seiner Linken nickt mit dem Faltigen Hals. Alt werden bedeutet für Pavel Möller-Lück doch etwas: teilen.